/કિલિયન એમ્બાપ્પે એ રચ્યો ઈતિહાસ, વર્લ્ડ કપમાં બે વખત ગોલ્ડન બૂટનો ખિતાબ જીતનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બન્યો

Fifa World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો ગોલ્ડન બૂટનો ખિતાબ ફ્રાંસના સ્ટ્રાઈકર કિલિયન એમ્બાપ્પેએ પોતાના નામ કર્યો છે. કિલિયન એમ્બાપ્પેએ આ વખતના વર્લ્ડ કપમાં પોતાના નામે નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. કિલિયન એમ્બાપ્પે દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બની ગયો છે જેણે વર્લ્ડ કપમાં બીજીવાર ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ જીત્યો હતો. વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા 2022 માં પણ કિલિયન એમ્બાપ્પેને ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ મેળવ્યો હતો.
કોણ છે કિલિયન એમ્બાપ્પે ?
કિલિયન એમ્બાપ્પે ફ્રાંસના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર છે. 27 વર્ષીય કિલિયન એમ્બાપ્પે પુરુષ ફીફા વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી છે. તેમણે 22 ગોલ કર્યા છે. કિલિયન એમ્બાપ્પે લિયોનલ મેસી કરતાં પણ આગળ છે. મેસીના નામે 21 ગોલ છે.
કિલિયન એમ્બાપ્પે ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં કર્યા 10 ગોલ
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 માં કિલિયન એમ્બાપ્પે કુલ 10 ગોલ કર્યા હતા. જ્યારે 4 આસિસ્ટ કર્યા. જે ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી વધારે છે. કિલિયન એમ્બાપ્પે આ પહેલા વર્લ્ડ કપમાં 8 ગોલ કર્યા હતા અને ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ જીત્યો હતો. આ વખતે કિલિયન એમ્બાપ્પેનો મુકાબલો આર્જેટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસી સાથે હતો. તેણે આ ટૂર્નામેન્ટમાં 8 ગોલ કર્યા અને 4 આસિસ્ટ કર્યા.
This adidas Golden Boot race 🤯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EUadhOczY2
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
કિલિયન એમ્બાપ્પે એ વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડન બૂટ ખિતાબ જીત્યો છે પણ તેમની ટીમના હાથ નિરાશા લાગી છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં તેણે સૌથી વધુ ગોલ તો કર્યા તેમ છતાં તેની ટીમ ચોથા ક્રમે રહી. કિલિયન એમ્બાપ્પેની ટીમ સેમીફાઈનલ હાર્યા પછી ઈંગ્લેંડ વિરુદ્ધ બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં ઉતરી હતી જ્યારે ઈંગ્લેન્ડની ટીમે તેને 6-4 થી હરાવી.