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કિલિયન એમ્બાપ્પે એ રચ્યો ઈતિહાસ, વર્લ્ડ કપમાં બે વખત ગોલ્ડન બૂટનો ખિતાબ જીતનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બન્યો

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં ગોલ્ડન બૂટનો ખિતાબ ફ્રાંસના ખેલાડી કિલિયન એમ્બાપ્પેએ પોતાના નામ કર્યો છે. આ સાથે જ તેણે ઈતિહાસ રચી દીધો છે. કિલિયન એમ્બાપ્પે વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડન બૂટ બીજીવખત જીતનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બન્યો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:12 AM IST
કિલિયન એમ્બાપ્પે એ રચ્યો ઈતિહાસ, વર્લ્ડ કપમાં બે વખત ગોલ્ડન બૂટનો ખિતાબ જીતનાર દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી બન્યો
Image Credit: FIFA/X

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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