/એન્ટિલિયામાં ફ્લેટ, માલદીવમાં આઈલેન્ડ અને ₹30 કરોડની ઓફર ! સૂર્યવંશીની મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં થશે એન્ટ્રી ?

Vaibhav Sooryavanshi : IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશી તેની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે વૈભવને ₹1.10 કરોડમાં ખરીદ્યો. ચાહકો માને છે કે જો વૈભવ બીજી ટીમમાં જાય છે, તો તેને કરોડો રૂપિયા મળશે. હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે વૈભવ સૂર્યવંશી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાઈ શકે છે, કારણ કે MIએ તેને એન્ટિલિયામાં ફ્લેટ સાથે ₹30 કરોડની ઓફર કરી હોવાના અહેવાલ છે. હવે IPLના પૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ આ બાબત પર ભાર મૂક્યો છે અને આ અફવાઓ પાછળની હકીકત જણાવી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી MIમાં જોડાશે ?
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના માલિક નીતા અંબાણીએ વૈભવ સૂર્યવંશીને તેની ટીમ માટે રમવા માટે ₹30 કરોડની ઓફર કરી છે. પોસ્ટમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વૈભવને એન્ટિલિયામાં ફ્લેટ અને માલદીવમાં એક આઈલેન્ડ પણ ઓફર કરવામાં આવ્યો છે. એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે વૈભવે નિર્ણય લેવા માટે થોડો સમય માંગ્યો છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સના માલિકો આમાં હસ્તક્ષેપ કરી રહ્યા છે.
લલિત મોદીએ આ સમાચારને ખોટા ગણાવ્યા
આઈપીએલના પૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ આ પોસ્ટની નોંધ લીધી. તેના જવાબમાં તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આઈપીએલના રૂલબુકમાં આવી સાઇડ ઑફર્સ માટે કોઈ જોગવાઈ નથી. તેમણે સ્પષ્ટપણે આ સમાચારને ખોટા ગણાવ્યા હતા. લલિત મોદીએ લખ્યું કે જો વૈભવ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે જોડાવા માંગે છે, તો પણ તેને સત્તાવાર રીતે ટ્રેડ કરવો પડે. સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા થઈ રહેલી આ ઓફરો બકવાસ અને ફેક છે. જો રાજસ્થાન રોયલ્સ તેને રિલીઝ કરે તો પણ તેને ફરી એકવાર આખી ઓક્શન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે.
He will need to be traded. All these offer are immaterial - he will have to go thru Auction if released by @rajasthanroyals - yes he will command MORE MONEY THEN ANY OTHER CRICKET PLAYER ON EARTH. But these rumoured side offers have no place in official IPL RULES. ALL Sounds… https://t.co/HHQauE1OTR
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) May 28, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશીએ SRH સામે તબાહી મચાવી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં રનોનો વરસાદ કર્યો છે. RR અને SRH વચ્ચેની એલિમિનેટર મેચમાં વૈભવે વિસ્ફોટક બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે માત્ર 29 બોલમાં 97 રન બનાવ્યા. સૂર્યવંશીએ 334.48ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી, જેમાં 12 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. ક્રિસ ગેલે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, તેણે 30 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. વૈભવ પાસે આ રેકોર્ડ તોડવાની તક હતી, પરંતુ તે ફક્ત 3 રનથી ચૂકી ગયો.