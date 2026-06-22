/લામિન યમાલે તોડ્યો લિયોનલ મેસ્સીનો રેકોર્ડ, વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં ગોલ કરનાર 10 સૌથી યુવા ખેલાડી

Lamine Yamal Lionel Messi Record: સ્પેનના 18 વર્ષીય લામિન યમલે રવિવારે એટલાન્ટામાં સાઉદી અરબ વિરુદ્ધ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સ્પેન માટે મેચનો પ્રથમ ગોલ કર્યો હતો. આ સાથે તે આર્જેન્ટીનાના દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સી અને દિવંગત લેજન્ડ પેલે જેવા દિગ્ગજોની ખાસ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયો છે. તેના ગોલની મદદથી સાઉદી અરબને સ્પેને 4-0થી પરાજય આપ્યો હતો. યમાલ સિવાય ટીમ માટે મિકેલ ઓયારઝાબાલે બે ગોલ કર્યાં હતા. સાઉદી અરબના અલ-તમ્બક્તીએ એક આત્મઘાતી ગોલ કર્યો હતો.
મેચની 10મી મિનિટમાં ગોલ કરનાર યમાલે 18 વર્ષ અને 343 દિવસની ઉંમરમાં પોતાનો પ્રથમ વિશ્વકપ ગોલ કર્યો છે. તેણે મેસ્સીના પ્રથમ વિશ્વકપ ગોલ (18 વર્ષ અને 357 દિવસ) ની તુલનામાં 14 દિવસ પહેલા આ સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે. જેથી તે મેસ્સીથી આગળ પહોંચી ગયો છે.
યમાલના નામે અનોખો રેકોર્ડ
યમાલ ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં 18 વર્ષ કે તેનાથી ઓછી ઉંમરનો માત્ર બીજો ખેલાડી છે. તેની પહેલા આ સિદ્ધિ 17 વર્ષની ઉંમરમાં પેલેએ 1958મા વેલ્સ વિરુદ્ધ મેળવી હતી. યમાલ (18 વર્ષ અને 343 દિવસ) હવે ઈતિહાસનો સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે, જેણે ફુટબોલ વિશ્વકપ અને યુએફએ યુરો બંને સ્પર્ધામાં ઓછામાં ઓછો એક ગોલ કર્યો છે.
સ્પેન માટે ભાગ્યશાળી છે યમાલ
આંકડા જણાવે છે કે યમાલ દ્વારા ગોલ કરવો સ્પેન માટે એક શુભ સંકેત છે. સ્પેન તે 21 મેચમાં ક્યારેય હાર્યું નથી, જેમાં યમાલ શરૂઆતી ઈલેવન (Starting XI) નો હિસ્સો રહ્યો છે. તેમાંથી સ્પેને 15 મેચ જીતી અને 6 ડ્રો રમી છે. આ મેચમાં સ્પેને કુલ 60 ગોલ કર્યાં છે, જેમાં યમાલના 16 ગોલ (5 ગોલ અને 11 અસિસ્ટ) માં સીધું યોગદાન રહ્યું છે.
વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં ટોપ 10 યુવા ગોલસ્કોરર
પેલેઃ 17 વર્ષ અને 239 દિવસ
મૈનુઅલ રોઝાસઃ 18 વર્ષ અને 93 દિવસ
ગાવીઃ 18 વર્ષ અને 110 દિવસ
ઇબ્રાહિમ એમ્બેઃ 18 વર્ષ અને 142 દિવસ
માઇકલ ઓવેનઃ 18 વર્ષ અને 190 દિવસ
નિકોલે કોવાક્સઃ 18 વર્ષ અને 197 દિવસ
દમિત્રી સિચેવઃ 18 વર્ષ અને 231 દિવસ
લામિન યમલઃ 18 વર્ષ અને 343 દિવસ
લિયોનેલ મેસ્સીઃ 18 વર્ષ અને 357 દિવસ
જુલિયન ગ્રીનઃ 19 વર્ષ અને 25 દિવસ
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
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