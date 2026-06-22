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લામિન યમાલે તોડ્યો લિયોનલ મેસ્સીનો રેકોર્ડ, વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં ગોલ કરનાર 10 સૌથી યુવા ખેલાડી

સ્પેનના 18 વર્ષીય સ્ટાર લામિન યમલે સાઉદી અરબ વિરુદ્ધ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ગોલ કર્યો. તે મેસ્સી અને પેલે જેવા દિગ્ગજોની ખાસ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયો છે. આ મેચમાં સ્પેને 4-0થી જીત મેળવી હતી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:02 AM IST
લામિન યમાલે તોડ્યો લિયોનલ મેસ્સીનો રેકોર્ડ, વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં ગોલ કરનાર 10 સૌથી યુવા ખેલાડી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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