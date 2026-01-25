Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સંજુ સેમસન માટે છેલ્લી તક... ટીમમાં આ બેટ્સમેનની વાપસી સાથે કપાશે પત્તુ

ભારતીય વિકેટકીપર સંજુ સેમસન હાલમાં ટીમમાંથી બહાર થવાના ભયનો સામનો કરી રહ્યો છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા તેણે પોતાનું ફોર્મ ગુમાવી દીધું છે. ત્યારે જો ટીમમાં આ ખેલાડીની વાપસી થશે, તો સંજુનું પત્તુ કપાઈ શકે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

સંજુ સેમસન માટે છેલ્લી તક... ટીમમાં આ બેટ્સમેનની વાપસી સાથે કપાશે પત્તુ

સંજુ સેમસન પર ભારતની T20 ટીમમાં પોતાનું ઓપનિંગ સ્થાન જાળવી રાખવા માટે ભારે દબાણ છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 પહેલા ઇશાન કિશનના તાજેતરના પ્રદર્શન અને તિલક વર્માના સંભવિત વાપસીથી મેનેજમેન્ટ માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ વચ્ચે જો સેમસન ટૂંક સમયમાં રન નહીં બનાવે, તો તેને ટીમમાંથી બહાર કરી શકાય છે.

સેમસનનું બેટ મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કરતું નથી

Add Zee News as a Preferred Source

સંજુ સેમસન પર આ દબાણ ટીમને જ્યારે તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી ત્યારે સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે છે. T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતના પસંદગીના ઓપનર બન્યા પછી સેમસન કોઈ મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નથી. છેલ્લી ચાર મેચમાં તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 37 રન હતો, જે 22 બોલમાં આવ્યો હતો. તેની કારકિર્દી દરમિયાન એક પેટર્ન રહી છે કે જ્યારે જવાબદારી વધે છે, ત્યારે તેનો રન-સ્કોરિંગ ઘણીવાર ઘટે છે.

સેમસનની પસંદગી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા

2026 T20 વર્લ્ડ કપ ભારતમાં યોજાવાનો છે અને ટીમ મેનેજમેન્ટ પાસે અનિશ્ચિતતા માટે વધુ સમય નથી. ભારતને હવે સ્પષ્ટ ભૂમિકાઓ ઝડપી શરૂઆત અને સતત પ્રદર્શનની જરૂર છે. સેમસનનું તાજેતરનું પ્રદર્શન આ માંગણીઓથી ઓછું રહ્યું છે. ફિટ અને સારી સ્થિતિમાં હોવા છતાં તે ક્રીઝ પર ઉતાવળ કરતો દેખાયો છે. ઇનિંગ્સમાં સેટલ થવાને બદલે તેણે ખૂબ વહેલા મોટા શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના પરિણામે સરળતાથી આઉટ થયો અને તેની પસંદગી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા.

ગૌતમ ગંભીર મુખ્ય કોચ બન્યા પછી સંજુ સેમસનને સતત સમર્થન મળ્યું. શરૂઆતમાં તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યું, ટૂંકા ગાળામાં ત્રણ સદી ફટકારી તેની ક્ષમતા દર્શાવી અને સૂચવ્યું કે તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાને સ્થાપિત કરી લીધું છે. થોડા સમય માટે ટીમમાં તેનું સ્થાન સુરક્ષિત લાગતું હતું.

ઈશાન કિશન પણ ફોર્મમાં

સેમસનના સ્થાન માટે સૌથી મોટો ખતરો ટીમની અંદરથી છે. ઈજાગ્રસ્ત તિલક વર્માના બદલે ટીમમાં આવેલા ઈશાન કિશને તકનો પૂરો લાભ લીધો છે. રાયપુરમાં તેની ઇનિંગ્સ શાનદાર અને નિયંત્રિત હતી, જેનાથી તે એક મજબૂત ટોપ-ઓર્ડર વિકલ્પ તરીકે સ્થાપિત થયો. ઈશાન કિશન વિકેટ પણ ટકાવી શકે છે, જે ટીમમાં તેનું મહત્વ વધુ વધારે છે.

તિલક વર્મા ટૂંક સમયમાં પાછો ફરે તેવી અપેક્ષા છે. જ્યારે તે પાછો ફરશે, ત્યારે ટીમમાં ફેરબદલ થઈ શકે છે. તિલક વર્મા મધ્યમ ક્રમમાં શ્રેયસ ઐયરનું સ્થાન લઈ શકે છે, જેનાથી સેમસન અને કિશન માટે ઓપનિંગ માટે માત્ર એક જ સ્થાન છે. હાલમાં ઈશાન કિશન આ રેસમાં આગળ હોવાનું જણાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Sanju SamsonIshan Kishantilak varmaIND vs NZ

Trending news