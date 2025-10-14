Prev
ICC રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર, કેપ્ટને લગાવી 9 સ્થાનની છલાંગ, આ ખેલાડીને થયું મોટું નુકસાન

ICC ODI Rankings : ICC ODI રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટને મોટી છલાંગ લગાવીને ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોપ-5માં સ્થાન મેળવ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:15 PM IST

ICC ODI Rankings : ICC દ્વારા નવી ODI રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 દરમિયાન, ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. ટોચના 10 બેટ્સમેનોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન એલિસા હીલીએ નવ સ્થાનની છલાંગ લગાવી છે અને સીધી ચોથા ક્રમે પહોંચી ગઈ છે. 

એલિસા હીલીએ તાજેતરમાં જ વર્લ્ડ કપ 2025ની 13મી મેચમાં ભારત સામે શાનદાર સદી ફટકારી હતી, તેણીએ 107 બોલમાં 142 રન ફટકારીને ભારતીય બોલરોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા હતા, જેમાં 21 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન હવે ICC રેન્કિંગમાં રંગ લાવી રહ્યું છે. હીલીનું રેટિંગ હવે 700 છે. ફક્ત ઓસ્ટ્રેલિયાની બેથ મૂની, ઇંગ્લેન્ડની નેટ સાયવર-બ્રન્ટ અને ભારતની સ્મૃતિ મંધાના જ તેનાથી ઉપર છે.

સ્મૃતિ મંધાના ટોપ પર 

સ્મૃતિ મંધાના ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર યથાવત છે, તેનું રેટિંગ 793 છે. તેના પછી નેટ સાયવર-બ્રન્ટ (746) અને બેથ મૂની (718) અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની લૌરા વોલ્વાર્ડ પણ ત્રણ સ્થાન ઉપર ચઢીને સંયુક્ત ચોથા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ન્યુઝીલેન્ડની સોફી ડિવાઇન પણ બે સ્થાન ઉપર ચઢીને છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.

તાજમિન બ્રિટ્સને નુકશાન

બીજી તરફ, ઓસ્ટ્રેલિયાની એલિસ પેરી અને એશ્લે ગાર્ડનરને નુકસાન થયું છે. પેરી એક સ્થાન નીચે ઉતરીને સાતમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. એશ્લે ગાર્ડનર ત્રણ સ્થાન નીચે ઉતરીને આઠમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. પાકિસ્તાનની સિદ્રા અમીન ટોપ 10માં નવમા સ્થાને છે, એક સ્થાન ઉપર ઉતરીને છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની તાજમિન બ્રિટ્સને સૌથી મોટો નુકસાન થયું છે, છ સ્થાન નીચે ઉતરીને 10મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
 

Dilip Chaudhary

latest ODI rankingsAustraliaAlyssa Healyicc odi rankings

