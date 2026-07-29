/ICC રેન્કિંગમાં મોટી ઉથલપાથલ, શુભમન ગિલ ફરી નંબર-1, વૈભવ સૂર્યવંશીએ લગાવી મોટી છલાંગ

Latest ICC Rankings : બુધવારે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ પુરુષ ખેલાડીઓ માટેની નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી. શુભમન ગિલ ODI બેટ્સમેનોમાં નંબર-1 સ્થાન પર પાછો ફર્યો છે, હાલમાં તેના 801 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. તેણે ન્યુઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલ (794)ને પાછળ છોડી દીધો છે, જે આ વર્ષના જાન્યુઆરીથી ટોપ પર હતો.
ભારતીય દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી (767) અને રોહિત શર્મા (758) અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે. બોલિંગ યાદીમાં ODI રેન્કિંગના ટોપ-10માં મોટો ફેરફાર થયો છે, નામિબિયાનો સ્પિનર બર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝે નેપાળ અને નેધરલેન્ડ્સ સામે ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2 ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને સાતમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ લગાવી મોટી છલાંગ
યુવા ઓપનિંગ બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં મોટી છલાંગ લગાની છે. 15 વર્ષીય ખેલાડી 230 સ્થાનના ફાયદા સાથે 48મા સ્થાને પહોંચ્યો છે, હાલમાં તેના 536 પોઈન્ટ છે. તેણે તાજેતરમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ પર ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી દરમિયાન બેસ્ટ બેટિંગ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું.
સૂર્યવંશી સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો, તેણે 50.33ની સરેરાશથી 151 રન બનાવ્યા હતા અને તેને પહેલો 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ' એવોર્ડ મેળવ્યો હતો. ત્રીજી T20માં 81 રનની ઇનિંગ માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. સૂર્યવંશી આ બંને એવોર્ડ જીતનાર સૌથી યુવા ક્રિકેટર છે.
અભિષેક શર્માને ઝટકો
ઇશાન કિશન હાલમાં નંબર-1 T20 બેટ્સમેન છે. તેના 910 પોઇન્ટ છે. ઇશાનની કારકિર્દીનું આ શ્રેષ્ઠ રેટિંગ છે. બીજી T20 મેચમાં 81 રનની ઇનિંગ રમ્યા બાદ તે 916 પોઇન્ટ પર પહોંચી ગયો હતો. શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી તેના રેટિંગ પોઇન્ટ ઘટ્યા હતા. જોકે, આ અત્યાર સુધીની ચોથી શ્રેષ્ઠ ઓવરઓલ બેટિંગ રેટિંગ છે. ઇશાને ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણીમાં 145 રન બનાવ્યા હતા. શ્રેણીમાં સંઘર્ષ કરનાર ઓપનર અભિષેક શર્મા (819) એક સ્થાન નીચે સરકીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, તે ત્રણ મેચમાં ફક્ત 11 રન બનાવી શક્યો હતો. પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન (848) બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને પણ ફાયદો
T20 બેટ્સમેનોની યાદીમાં વાઈસ-કેપ્ટન તિલક વર્મા બે સ્થાનના ફાયદા સાથે છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર સાત સ્થાનના ફાયદા સાથે 24મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ઝિમ્બાબ્વેનો બેટ્સમેન રાયન બર્લ છ સ્થાનના ફાયદા સાથે સંયુક્ત રીતે 85મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણીમાં ત્રણ વિકેટ લીધા બાદ રવિ બિશ્નોઈ 31 સ્થાનના ફાયદા સાથે બોલિંગ રેન્કિંગમાં 41મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.