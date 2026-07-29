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ICC રેન્કિંગમાં મોટી ઉથલપાથલ, શુભમન ગિલ ફરી નંબર-1, વૈભવ સૂર્યવંશીએ લગાવી મોટી છલાંગ

Latest ICC Rankings : ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે વનડેમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન મેળવ્યું છે. યુવા ઓપનિંગ બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટી20 રેન્કિંગમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે. ઇશાન કિશનના રેટિંગ પોઈન્ટમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:21 PM IST
ICC રેન્કિંગમાં મોટી ઉથલપાથલ, શુભમન ગિલ ફરી નંબર-1, વૈભવ સૂર્યવંશીએ લગાવી મોટી છલાંગ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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