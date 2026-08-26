/ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં મોટો ઉલટફેર, બુમરાહે ગુમાવ્યો તાજ... જાણો કયા ભારતીય ખેલાડીઓ છે ટોપ-10માં

Latest ICC Test Rankings : ICCએ બુધવારે પુરુષ ટેસ્ટ ખેલાડીઓ માટે નવું રેન્કિંગ જાહેર કર્યું. બોલરોની યાદીમાં જસપ્રીત બુમરાહે ટોચનું સ્થાન ગુમાવ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક બે સ્થાનના ફાયદા સાથે હવે ટોપ પર પહોંચ્યો છે. સ્ટાર્ક હાલમાં 872 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે નંબર-1 બોલર બન્યોછે.
તેણે બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં ઘાતક બોલિંગ પ્રદર્શન સાથે 10 વિકેટ લીધી હતી અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ અને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલીવાર છે જ્યારે 36 વર્ષીય સ્ટાર્ક નંબર વન ટેસ્ટ બોલર બન્યો છે. તેણે તેની 15 વર્ષની ટેસ્ટ કારકિર્દીનો મોટાભાગનો સમય ટોપ 10માં વિતાવ્યો છે અને ગયા વર્ષના અંતમાં એશિઝ શ્રેણીમાં મજબૂત પ્રદર્શન બાદ ટોપ-3માં પ્રવેશ કર્યો હતો.
બુમરાહ 2024થી નંબર-1 બોલર હતો
બુમરાહ 862 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. તે પહેલીવાર ફેબ્રુઆરી 2024માં ટોપ પર પહોંચ્યો હતો અને છેલ્લા બે વર્ષથી મોટાભાગે નંબર વન ટેસ્ટ બોલરનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું. બુમરાહ ઈજાને કારણે શ્રીલંકા પ્રવાસ ચૂકી ગયો હતો. ન્યુઝીલેન્ડનો મેટ હેનરી (961) ત્રીજા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સ (841) એક સ્થાન ઉપર આવીને ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
સ્પિનર નાથન લાયન બે સ્થાન ઉપર આવીને 10મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. લીડ્સ ખાતેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાન સામે શાનદાર વિજય બાદ ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ઓલી રોબિન્સન અને જોશ ટંગને પણ ફાયદો થયો છે. આ જોડીએ સંયુક્ત રીતે 16 વિકેટ લીધી હતી. રોબિન્સન 15 સ્થાન ઉપર આવીને 11મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ટંગ 16 સ્થાન ઉપર આવીને 17મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
રિષભ પંતની ટોપ-10માં એન્ટ્રી
રિષભ પંતે ટોપ-10 ટેસ્ટ બેટ્સમેનોની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ભારતનો સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન છ સ્થાન ઉપર આવીને સંયુક્ત રીતે સાતમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે ગાલેમાં શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં 39 અને 66 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. ભારતે 165 રનથી મેચ જીતી હતી. પંત અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ બંનેના 711 પોઈન્ટ છે.
ગિલ પહેલી મેચમાં પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ (701) બે સ્થાન નીચે સરકીને 11મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ઇંગ્લેન્ડનો હેરી બ્રુક (874) નંબર વન ટેસ્ટ બેટ્સમેન છે, ત્યારબાદ જો રૂટ (850) બીજા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટીવ સ્મિથ (840) અને ટ્રેવિસ હેડ (811) અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે.
રવીન્દ્ર જાડેજા નંબર-1 ઓલરાઉન્ડર
ભારતનો રવિન્દ્ર જાડેજા 428 પોઈન્ટ સાથે નંબર વન ટેસ્ટ ઓલરાઉન્ડર છે. તે લાંબા સમયથી ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. ટેસ્ટ ઓલરાઉન્ડરોની યાદીમાં કમિન્સ, ગ્રીન અને રોબિન્સને ફાયદો થયો છે. ટોપ-10ની બહાર રહેલા ઘણા ખેલાડીઓને ટેસ્ટ બેટિંગ યાદીમાં પોતાના રેન્કિંગમાં સુધારો થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન, શ્રીલંકાના કેપ્ટન ધનંજય ડી સિલ્વા, પાકિસ્તાનનો અબ્દુલ્લા શફીક અને ભારતનો કેએલ રાહુલને પણ ફાયદો થયો છે.