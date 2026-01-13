Prev
ભારતનો દિગ્ગજ ખેલાડી 37 વર્ષની ઉંમરે બન્યો કેપ્ટન, જાણો અચાનક કેમ મળી ટીમની કમાન

Ishant Sharma : વિજય હજારે ટ્રોફીમાં આજે દિલ્હીનો મુકાબલો વિદર્ભ સામે છે. ત્યારે મેચ પહેલા ઇશાંત શર્માને દિલ્હીની ટીમનો કેપ્ટન જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે સાત વર્ષ પછી ટીમ માટે આ જવાબદારી સંભાળી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:54 PM IST

Ishant Sharma : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ હાલમાં ત્રણ મેચની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમી રહ્યા છે, ત્યારે વિજય હજારે ટ્રોફીની મહત્વપૂર્ણ મેચો પણ ચાલી રહી છે. ટુર્નામેન્ટ તેના સમાપન નજીક છે. બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશી ચૂકી છે અને આજે બે વધુ ટીમો પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે. તો દિલ્હી અને વિદર્ભ વચ્ચે મેચ ચાલી રહી છે. 

ઇશાંત શર્માને દિલ્હીની કમાન 

વિજય હજારે ટ્રોફીમાં આજે બે મેચ છે. દિલ્હી વિદર્ભનો સામનો કરી રહી છે, જ્યારે પંજાબ અને મધ્યપ્રદેશ એકબીજા સામે ટકરાઈ રહ્યા છે. આ મેચ જે પણ ટીમ જીતશે તે સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. દરમિયાન જો આપણે દિલ્હી કેપિટલ્સ વિશે વાત કરીએ, તો તેનો કેપ્ટન પહેલા રિષભ પંત હતો. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાયો ત્યારે તેને દિલ્હી છોડવું પડ્યું હતું. પરંતુ ઈજાના કારણે હવે તે ભારતીય ટીમની બહાર છે. 

આયુષ બદોની રિષભ પંતની ગેરહાજરીમાં દિલ્હી ટીમનું નેતૃત્વ કરવાનો હતો. જો કે, ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં વોશિંગ્ટન સુંદર પણ ઈજાગ્રસ્ત થતા બીસીસીઆઈ પસંદગી સમિતિએ અચાનક આયુષ બદોનીને ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કર્યો. ભારતીય ટીમમાં જોડાવાની આયુષની આ પહેલી તક છે. જોકે, તે રમી શકશે કે નહીં તે ચર્ચાનો વિષય છે. આયુષે પણ દિલ્હી કેપિટલ્સ છોડીને ભારતીય ટીમમાં જોડાવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારબાદ, મંગળવારે જ્યારે ટીમ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરી, ત્યારે ખબર પડી કે ઇશાંત શર્માને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે.

ઇશાંત શર્મા ખૂબ જ અનુભવી ફાસ્ટ બોલર છે, જોકે તે હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે. તેણે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નથી. તે હાલમાં દિલ્હી માટે ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યો છે.

ઇશાંત શર્મા 2021થી ટીમ ઇન્ડિયા માટે રમ્યો નથી

ફાસ્ટ બોલર ઇશાંત શર્માએ 2007માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી, પરંતુ હવે તે ટીમની બહાર છે. તે પહેલાથી જ ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોથી બહાર હતો, પરંતુ ટેસ્ટ મેચ રમતો હતો. તેણે 2021માં કાનપુરમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી અને ત્યારથી તે વાપસીની રાહ જોઈ રહ્યો છે. હવે એ જોવાનું રહેશે કે શું ઇશાંત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ દિલ્હી વિજય હજારે ટ્રોફીના સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી શકે છે કે નહીં.

Ishant SharmaIshant Sharma captainVijay Hazare Trophy

