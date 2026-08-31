/લિયોનેલ મેસ્સીએ નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, ઇન્ટરનેશનલ ફૂટબોલને કહ્યું અલવિદા

Lionel Messi Retires : ફૂટબોલની દુનિયામાં એક સુવર્ણ યુગનો અંત આવ્યો છે. આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં મેદાન પર ચમકતો મેસ્સી હવે નેશનલ ટીમ માટે રમતા જોવા મળશે નહીં. મેસ્સીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આર્જેન્ટિનાએ 2022 FIFA વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો. ટીમ 2026માં તેના નેતૃત્વ હેઠળ ફાઇનલમાં પણ પહોંચી હતી પરંતુ સ્પેન સામે હાર્યા બાદ સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું ચૂકી ગઈ.
મેસ્સીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ભાવુક પોસ્ટ દ્વારા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે આ નિર્ણય લેવો તેના માટે અતિ મુશ્કેલ હતો. તેણે જણાવ્યું કે તેણે દેશ માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું હતું અને હવે તેને લાગ્યું કે તેની પાસે આપવા માટે કંઈ નથી. મેસ્સીના મતે, આ નિર્ણય ખૂબ જ મુશ્કેલ હતો, પરંતુ તેને લાગ્યું કે આ યોગ્ય સમય છે.
મેસ્સીની ભાવુક પોસ્ટ
મેસ્સીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું કે, ફાઇનલ પછી સમજી વિચારીને તેણે નેશનલ ટીમમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ એક એવો નિર્ણય હતો જેણે મને દુઃખી કર્યો છે, છતાં તેને લાગ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે. તેણે હંમેશા પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું હતું ફક્ત તાજેતરના વર્ષોમાં જ નહીં પરંતુ પહેલાંથી પણ તે ટીમ માટે બેસ્ટ આપતો રહ્યો છે, તેણે હંમેશા સખત મહેનત કરી અને આ જર્સી માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું.
2022માં સપનું પૂરું થયું
મેસ્સીની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની સૌથી યાદગાર ક્ષણ 2022માં આવી જ્યારે, તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આર્જેન્ટિનાએ કતારમાં વર્લ્ડ કપ જીત્યો. તે 1986 પછી આર્જેન્ટિનાની પહેલી વર્લ્ડ કપ જીત હતી. મેસ્સીએ ટુર્નામેન્ટમાં સાત ગોલ કર્યા અને ટીમને ચેમ્પિયનશીપ તરફ દોરી જવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. વધુમાં મેસ્સીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આર્જેન્ટિનાએ 2021 અને 2024માં સતત બે વાર કોપા અમેરિકા ટાઇટલ જીત્યું.
મેસ્સીએ 2026ના વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પણ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, પરંતુ સ્પેન સામે ટાઇટલ મેચ હાર્યા પછી આર્જેન્ટિના ખાલી હાથે પાછી ફરી. આ મેસ્સીનો છઠ્ઠો વર્લ્ડ કપ હતો. તે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વર્લ્ડ કપ રમનારા ખેલાડીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન તે ત્રણ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રમ્યો. 2014માં આર્જેન્ટિના જર્મની સામે હારી ગયું, 2022માં ચેમ્પિયન બન્યું અને 2026માં રનર-અપથી સંતોષ માનવો પડ્યો. તેના છેલ્લા વર્લ્ડ કપમાં મેસીએ આઠ ગોલ કર્યા અને ચાર આસિસ્ટ કર્યા.