/Lionel Messi World Record: લિયોનલ મેસ્સીએ રચ્યો ઈતિહાસ, ફુટબોલ વિશ્વકપમાં બનાવ્યો સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ

આર્જેન્ટીનાના દિગ્ગજ ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સીએ વધુ એક રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. મેસ્સીએ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ગોલ કરવાની સાથે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. મેસ્સીએ ઓસ્ટ્રિયા સામે મેચમાં બે ગોલ કર્યાં હતા.
આર્જેન્ટીનાના આ દિગ્ગજ ખેલાડી પોતાનો છઠ્ઠો વિશ્વકપ રમી રહ્યો છે, જેમાં તે અત્યાર સુધી 28 મેચ રમ્યો છે. આ દરમિયાન મેસ્સીએ 18 ગોલ કર્યાં છે. મેસ્સીએ જર્મનીના દિગ્ગજ ખેલાડી મિરાસ્લોવ ક્લોસનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં કુલ 16 ગોલ કર્યાં હતા. ત્યારબાદ બ્રાઝિલના રોનાલ્ડોએ 15 ગોલ કર્યાં છે.
મેસ્સીનો રેકોર્ડ ફ્રાન્સના યુવા સ્ટ્રાઇકર કિલિયન એમ્બાપ્પે તોડી શકે છે. આ યુવા ખેલાડીએ પોતાના ત્રીજા વિશ્વકપમાં અત્યાર સુધી કુલ 16 ગોલ કરી લીધા છે.
લિયોનેલ મેસ્સીએ પોતાના કરિયરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપ પણ જીત્યો છે. તો તે હવે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી છે અને તે સૌથી વધુ વખત બેલન ડી ઓર એવોર્ડ પણ જીતી ચૂક્યો છે.
વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડીઓ
૧૮ - લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટિના)
૧૬ - મિરોસ્લાવ ક્લોઝ (જર્મની)
૧૫ - રોનાલ્ડો (બ્રાઝિલ)
૧૪ - કાયલિયન એમબાપ્પે (ફ્રાન્સ)
૧૪ - ગેર્ડ મુલર (જર્મની)
૧૩ - જસ્ટ ફોન્ટેન (ફ્રાન્સ)
૧૨ - પેલે (બ્રાઝિલ)
પેનલ્ટી ચૂક્યો હતો મેસ્સી
મહત્વનું છે કે ઓસ્ટ્રિયા સામે મેસ્સીએ એક પેનલ્ટી મિસ કરી હતી. આ સાથે તેના નામે એક અણગમતો રેકોર્ડ પણ નોંધાઈ ગયો છે. તે સતત ત્રણ વિશ્વકપમાં પેનલ્ટી મિસ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
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