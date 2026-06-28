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Lionel Messi: લિયોનેલ મેસ્સીનો વિશ્વકપમાં ઐતિહાસિક કમાલ, આવું કરનાર દુનિયાનો પ્રથમ ખેલાડી

Lionel Messi: આર્જેન્ટીનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં વધુ એક રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. તેણે એવી સિદ્ધિ મેળવી જે વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં હજુ સુધી કોઈ કરી શક્યું નથી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST
Lionel Messi: લિયોનેલ મેસ્સીનો વિશ્વકપમાં ઐતિહાસિક કમાલ, આવું કરનાર દુનિયાનો પ્રથમ ખેલાડી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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