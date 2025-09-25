મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે લીધો મોટો નિર્ણય, અચાનક બદલ્યો ટીમનો કોચ, બે વર્લ્ડ કપ વિજેતાને સોંપી જવાબદારી
Mumbai indians : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મહિલા ટીમના કોચ તરીકે ચાર્લોટ એડવર્ડ્સની જગ્યાએ પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી લિસા કેટ્લી નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. એડવર્ડ્સે રાજીનામું આપ્યું ત્યારથી ટીમ હેડ કોચ વિનાની હતી.
Trending Photos
Mumbai indians : પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી લિસા કેટ્લીને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મહિલા ટીમના કોચ તરીકે ચાર્લોટ એડવર્ડ્સની જગ્યાએ લેવામાં આવી છે. એડવર્ડ્સે પદ છોડ્યા બાદ ટીમ હેડ કોચ વિનાની હતી. તેણે ઈંગ્લેન્ડ ટીમના કોચિંગ માટે આ પદ છોડી દીધું હતું. એડવર્ડ્સે ત્રણ વર્ષ સુધી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મહિલા ટીમનું કોચિંગ કર્યું હતું. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન મુંબઈએ સારું પ્રદર્શન કર્યું, બે ટાઇટલ જીત્યા. હવે લિસા કેટ્લીએ ટીમની કોચિંગ કમાન સંભાળી છે.
લિસા કેટ્લીનું નિવેદન
લિસા કેટ્લીએ કહ્યું કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમમાં જોડાવું એ સન્માનની વાત છે. મુંબઈએ મહિલા પ્રીમિયર લીગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. લિસા કેટ્લીએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં કહ્યું, 'મને મારી રમવાની રીત ગમે છે અને હું રમતમાં મારું 100% આપું છું. આવી પ્રતિભાશાળી ટીમ સાથે જોડાવાનો મને ખૂબ આનંદ છે અને હું મેદાન પર અને મેદાનની બહાર ટીમમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપતી રહીશ."
બે વખત વર્લ્ડ કપ વિજેતા
લિસા કેટ્લી બે વખત વર્લ્ડ કપ વિજેતા છે. તે 1997 અને 2005 ODI વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોનો ભાગ હતી. વર્ષોથી તેણીએ ઇંગ્લેન્ડ વિમેન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા વિમેન્સ, સિડની થંડર, દિલ્હી કેપિટલ્સ વિમેન્સ અને તાજેતરમાં નોર્ધન સુપરચાર્જર્સ વિમેન્સ હંડ્રેડ સહિત કોચિંગ પદો પણ સંભાળ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે