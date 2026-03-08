IND vs NZ T20 World Cup Final 2026 Live: વિશ્વના સૌથી મોટા સ્ટેડિયમમાં મહામુકાબલો, ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર
India vs New Zealand World Cup Final Live Updates: આઈસીસી મેન્સ ટી20 વિશ્વકપ 2026નો ફાઈનલ મુકાબલો આજે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાવાની છે.
India vs New Zealand Final Live Score Update: આજે સમગ્ર ક્રિકેટ જગતની નજર અમદાવાદ પર છે. આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. અમદાવાદ આ મહામુકાબલાની યજમાની માટે તૈયાર છે. બંને ટીમો પ્રથમવાર ટી20 વિશ્વકપના ફાઈનલમાં ટકરાશે. ભારત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડની નજર પોતાની પ્રથમ ટ્રોફી જીતવા પર છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઈલેવનઃ સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજૂ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વરૂણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ.
ન્યૂઝીલેન્ડની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવનઃ ટિમ સાઇફર્ટ, ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિચેલ, જેમ્સ નીશમ, મિચેલ સેન્ટનર, કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી અને લોકી ફર્ગ્યુસન.
