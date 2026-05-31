/RCB VS GT IPL 2026 Final Live: અમદાવાદમાં આજે ગુજરાત અને RCB વચ્ચે ફાઈનલ જંગ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમથી જુઓ લાઈવ અપડેટ

RCB VS GT IPL 2026 Final Live Updates: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આજે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે IPL 2026 ટાઈટલ માટે જંગ જામશે. આ રોમાંચક મુકાબલો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
ફાઈનલ મુકાબલાને લઈને ચોહકોમાં જોરદાર ઉત્સાહ
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પર ક્રિકેટ રસિકોનો જમાવડો જામ્યો છે. RCB અને ગુજરાતની ફાઇનલ મેચ જોવા લોકોની ભીડ જામી છે. મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મુંબઇ, દિલ્હી સહિતના શહેરોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ફેન્સ સ્ટેડિયમ પર પહોંચ્યા છે, IPL ફાઈનલ મેચને લઈને ચોહકોમાં જોરદાર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને જોરદાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા
IPLની ફાઈનલને લઈ સ્ટેડિયમમાં હાઈફાઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મેચમાં વરસાદ આવે તો ખાસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમના કારણે માત્ર 30 મિનિટમાં મેદાન સુકાશે. સ્ટેડિયમની નીચે 11 KM લાંબુ આધુનિક ડ્રેનેજ નેટવર્ક છે. તો ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ માટે 3043 જવાનો તૈનાત રહેશે. 270 CCTV કેમેરાથી શંકાસ્પદો પર નજર રખાશે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ 11 :
RCB : વેંકટેશ અય્યર, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, રસિક સલામ દાર, જેકબ ડફી, રોમારિયો શેફર્ડ.
ગુજરાત ટાઈટન્સ : સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, અરશદ ખાન/આર સાઈ કિશોર.
બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, IPLમાં અત્યાર સુધી ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે 9 મેચ રમાઈ છે. જેમાંથી, RCB 5 મેચમાં જીત્યું છે, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ 4 મેચમાં જીત્યું છે. અમદાવાદમાં બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ 1-1ની બરાબર છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 9 મેચમાંથી, ટાર્ગેટનો પીછો કરતી ટીમ 8 વખત જીતી છે. જો કે, ધર્મશાળામાં રમાયેલ ક્વોલિફાયર-1 આ બંને ટીમો વચ્ચેની એકમાત્ર મેચ છે, જે પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી હતી.
IPL 2026 ફાઇનલ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
IPL 2026 ટાઈટલ માટે RCB અને ગુજરાત વચ્ચે જંગ
બંને ટીમોએ એક-એક વખત IPL ટ્રોફી જીતી છે. પરિણામે, RCB કેપ્ટન રજત પાટીદાર અને ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલ બંનેની નજર બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવા પર રહેશે. RCB ધર્મશાળામાં ક્વોલિફાયર 1માં ગુજરાત ટાઇટન્સને કારમી હાર આપીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું, તો RCB સામેની હાર બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સે ક્વોલિફાયર 2માં રાજસ્થાનને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. બંને ટીમો હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને આજની મેચ અત્યંત રોમાંચક બનવાની છે. મેચની લાઈવ અપડેટ જાણવા માટે આ પેજને રિફ્રેશ કરતા રહો...