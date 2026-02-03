કરોડોનું નુકસાન, ફજેતી અને સંપૂર્ણ બહિષ્કાર, ICCએ પાકને આપી દીધું ફાઇનલ અલ્ટીમેટમ!
ICC T20 WC: ભારત વિરુદ્ધ 15 ફેબ્રુઆરીએ મેચ ન રમવાનો વિવાદ સતત આગળ વધી રહ્યો છે. આ મુદ્દે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડની મુશ્કેલી વધી શકે છે. પીસીબી વિરુદ્ધ બ્રોડકાસ્ટર કાર્યવાહી કરી શકે છે. બીજીતરફ આઈસીસી પાકિસ્તાનનું 35 મિલિયન ડોલરનું રેવેન્યુ રોકી શકે છે.
Trending Photos
ICC એ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને ચેતવણી આપી છે કે ભારત વિરુદ્ધ 15 ફેબ્રુઆરીએ રમાનાર મેચનો બહિષ્કાર કરવાની સ્થિતિમાં તેણે ટી20 વિશ્વકપના સત્તાવાર બ્રોડકાસ્ટર જિયોસ્ટાર તરફથી કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ જાણકારી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના એક સૂત્રએ મંગળવારે આપી છે.
પાકિસ્તાને પોતાની સરકારના નિર્દેશ પર 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાનાર ભારત વિરુદ્ધ મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પરંતુ અત્યાર સુધી તેણે સત્તાવાર રીતે આઈસીસીને તેની જાણકારી આપી નથી.
PTIના રિપોર્ટ પ્રમાણે આઈસીસી પાકિસ્તાનના વાર્ષિક રેવેન્યુના શેરને રોકી શકે છે, જે લગભગ 35 મિલિયન અમેરિકી ડોલર છે અને આ રકમમાંથી બ્રોડકાસ્ટરને ચુકવણી કરી શકાય છે.
પીસીબીના સૂત્રએ જણાવ્યું કે બોર્ડના ચેરમેન મોહસિન નકવીએ પાછલા સપ્તાહે પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફને આ મુદ્દા પર જાણકારી આપતા પહેલા બોર્ડે કાયદાકીય નિષ્ણાંતોની સલાહ લીધી હતી, પરંતુ તેમ છતાં બોર્ડ ગંભીર પરિણામો માટે ખુદને તૈયાર માની રહ્યું છે.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ બરબાદ થઈ જશે
સૂત્રએ કહ્યું જો પાકિસ્તાન ભારત વિરુદ્ધ રમવાના પોતાના નિર્ણયથી પીછેહટ કરે છે તો તેણે ન માત્ર આર્થિક દંડનો સામનો કરવો પડશે, પરંતુ બ્રોડકાસ્ટરના કેસનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે. આ સિવાય આઈસીસીની ડિસ્પ્યુટ રેઝોલ્યુશન કમિટી (DRC) માં જવાનો પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ રહેવાની સંભાવના છે. આઈસીસીની DRC એક આંતરિક સમિતી છે, જે પોતાના બોર્ડના નિર્ણય વિરુદ્ધ અપીલ સાંભળતી નથી.
PCBના એક અન્ય સૂત્રએ કહ્યું સરકારી નિર્દેશ છતાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે, કારણ કે પાકિસ્તાન બધી મેચ ન્યૂટ્રલ વેન્યુ (શ્રીલંકા) માં રમી રહ્યું છે, જે પાકિસ્તાનની માંગ પર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
સૂત્રએ કહ્યું બીજી વાત છે કે ભારત સરકારે ભલે પોતાની ટીમને પાકિસ્તાનમાં જઈને રમવાની મંજૂરી ન આપી હોય, પરંતુ તેણે એશિયા કપ અને આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટમાં ન્યૂટ્રલ વેન્યુ પર પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ રમતા રોક્યું નથી, ત્યાં સુધી કે મેમાં સંઘર્ષ બાદ પણ.
પાકિસ્તાને હજુ સુધી આઈસીસીને લેખિત જાણકારી આપી નથી, પરંતુ તેનો બહિષ્કારનો નિર્ણય બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં ઉઠાવવામાં આવ્યો છે, તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સૂત્ર પ્રમાણે જ્યારે આઈસીસીએ ચાર વર્ષની બ્રોડકાસ્ટ ડીલ સહી કરી હતી, ત્યારે તેમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચને સામેલ કરવામાં આવી હતી, જેના આધાર પર બ્રોડકાસ્ટરે ચુકવણી કરી હતી. તેવામાં બ્રોડકાસ્ટર પાસે અધિકાર હશે કે તે કોન્ટ્રાક્ટ ઉલ્લંઘનને લઈને PCB અને ICC બંનેને કોર્ટમાં લઈ જાય.
શું પાકિસ્તાન લેશે યુ-ટર્ન?
એક તબક્કો તેવું પણ કરી રહ્યો છે કે મોહસિન નકવી, જે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે, બાંગ્લાદેશમાં 12 ફેબ્રુઆરીએ સામાન્ય ચૂંટણી યોજાવા અને વર્તમાન સરકારની જગ્યાએ ચૂંટાયેલી સરકાર આવ્યા બાદ પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરી શકે છે.
એક સૂત્રએ કહ્યું- નકવી વહીવટકર્તા કરતા એક રાજનેતા વધુ છે અને તેને રાષ્ટ્રીય ટીમની ભલાઈથી ખાસ મતલબ નથી. તે રાજકીય લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે અને ચૂંટણી બાદ પોતાનું સ્ટેન્ડ બદલી શકે છે. સૂત્રએ કહ્યું કે મેચની એક-બે દિવસ પહેલા સ્થિતિ બદલી શકે છે. જો તેમ ન થયું તો પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને ઝટકો લાગી શકે છે.
