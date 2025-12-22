Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

શરમજનક રેકોર્ડ... બંને ટીમોએ મળીને બનાવ્યા માત્ર 23 રન, આંતરરાષ્ટ્રીય T20માં સૌથી ઓછા સ્કોરવાળી મેચ

કેટલીક T20 મેચોમાં બોલરોએ ફોર્મેટનો ચહેરો સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. એવી કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચો રમાઈ છે, જેમાં સૌથી ઓછો સ્કોર નોંધાયો છે, આવી જ એક મેચમાં બે ટીમોએ મળીને માત્ર 23 રન જ બનાવ્યા હતા. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:02 PM IST

Trending Photos

શરમજનક રેકોર્ડ... બંને ટીમોએ મળીને બનાવ્યા માત્ર 23 રન, આંતરરાષ્ટ્રીય T20માં સૌથી ઓછા સ્કોરવાળી મેચ

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સામાન્ય રીતે ઝડપી રન, લાંબા છગ્ગા અને મોટા સ્કોર માટે જાણીતી છે. જોકે, આ ફોર્મેટ ક્યારેક બેટ્સમેન માટે સૌથી પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં કેટલીક T20 મેચો રમાઈ છે જેમાં બંને ટીમોના કુલ સ્કોર એટલા ઓછા હતા કે તેમણે ક્રિકેટ ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. આ મેચોએ દર્શાવ્યું કે ટૂંકા ફોર્મેટમાં પણ બોલરો મેચ પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવી શકે છે.

મંગોલિયા vs સિંગાપોર

Add Zee News as a Preferred Source

સૌથી ઓછા મેચ એગ્રીગેટનો રેકોર્ડ 5 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ મંગોલિયા અને સિંગાપોર વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો. બાંગીમાં રમાયેલી આ મેચમાં બંને ટીમોનો કુલ સ્કોર ફક્ત 23 રન હતો. મેચ 10.5 ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી, જેમાં કુલ 11 વિકેટ પડી. આ દરમિયાન રન રેટ પણ ફક્ત 2.12 હતો, જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય જેવા ફોર્મેટમાં ખૂબ જ અસામાન્ય છે. બેટ્સમેન આ મેચમાં પોતાનું સંયમ જાળવવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા.

સ્પેન vs આઇલ ઓફ મેન

આ યાદીમાં બીજું નામ 26 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સ્પેન અને આઇલ ઓફ મેન વચ્ચે રમાયેલી મેચનું છે. કાર્ટેજેનામાં થયેલી આ મેચમાં કુલ 23 રન બન્યા હતા, પરંતુ મેચ ફક્ત 9 ઓવરમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ. આ મેચમાં દસ વિકેટ પડી હતી અને રન રેટ 2.55 હતો. બોલરોએ સચોટ લાઇન અને લેન્થ સાથે બેટ્સમેન પર દબાણ જાળવી રાખ્યું હતું.

ઇન્ડોનેશિયા vs તિમોર-લેસ્ટે

11 નવેમ્બર, 2025ના રોજ બાલીમાં ઇન્ડોનેશિયા અને તિમોર-લેસ્ટે વચ્ચે રમાયેલી મેચ તેના ઓછા સ્કોર માટે પણ યાદ કરવામાં આવે છે. આ મેચમાં બંને ટીમોએ કુલ 34 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચ 11.2 ઓવર ચાલી હતી અને કુલ 9 વિકેટ પડી હતી. આ મેચમાં રન રેટ 3 હતો, જે દર્શાવે છે કે બેટ્સમેનોને રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો.

હોંગકોંગ vs મંગોલિયા

31 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ કુઆલાલંપુરમાં રમાયેલી હોંગકોંગ અને મંગોલિયા વચ્ચેની T20 મેચમાં કુલ 35 રન બન્યા હતા. આ મેચ 16 ઓવર સુધી ચાલી હતી અને 11 વિકેટ પડી હતી. અહીં ફરીથી બોલરોનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું અને પરિસ્થિતિઓ બેટ્સમેન માટે પડકારજનક હતી.

તાંઝાનિયા vs માલી

આ યાદીમાં 21 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ દાર-એસ-સલામમાં રમાયેલી તાંઝાનિયા અને માલી વચ્ચેની મેચનો પણ સમાવેશ થાય છે. કુલ 37 રન બન્યા હતા અને 10 વિકેટ પડી હતી. મેચ માત્ર 13.4 ઓવરમાં સમાપ્ત થઈ હતી, જેનો રન રેટ 2.7 હતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
t20T20 Lowest scoring matchT20 RecordMongolia vs Singapore

Trending news