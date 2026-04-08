7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ આખી ટીમ, T20 ઇતિહાસનો સૌથી શરમજનક રેકોર્ડ
Lowest Total in T20 : ક્રિકેટ એટલી રોમાંચક રમત છે કે ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. તે અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે. એકવાર ક્રિકેટના મેદાન પર કંઈક આવું જ બન્યું કે દર્શકો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં એક વખત આખી ટીમ ફક્ત 7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ ખરેખર ક્રિકેટના મેદાન પર બન્યો છે.
Lowest Total in T20 : જો તમને કોઈ કહે કે 7 રનમાં આખી ટીમ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ તો કદાચ તમને માન્યમાં નહીં આવે, પરંતુ આ હકીકત છે. ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે, અહીં ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં એક વખત આખી ટીમ ફક્ત 7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ હકીકતમાં બન્યો હતો. આ મેચ દરમિયાન એક જ બોલર બેટ્સમેનો માટે કાળ સાબિત થયો હતો.
આખી ટીમ 7 રનમાં ઓલઆઉટ
આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ વિશે જાણીને ક્રિકેટ ચાહકોના હોશ ઉડી જશે. 24 નવેમ્બર, 2024ના રોજ ICC T20 વર્લ્ડ કપ સબ-રિજનલ આફ્રિકા ક્વોલિફાયર્સના ગ્રુપ Cના ભાગરૂપે આઇવરી કોસ્ટ અને નાઇજીરીયા વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં નાઇજીરીયાની ટીમે આઇવરી કોસ્ટને માત્ર 7 રનમાં ઓલઆઉટ કરી હતી. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી નાઇજીરીયાની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 271 રનનો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો.
T20 ઇતિહાસમાં સૌથી શરમજનક રેકોર્ડ
નાઇજીરીયા દ્વારા નિર્ધારિત 271 રનના જવાબમાં આઇવરી કોસ્ટ ટીમ ફક્ત 7.3 ઓવરમાં ફક્ત 7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. નાઇજીરીયાના મિડિયમ ફાસ્ટ બોલર પ્રોસ્પર યુસેની આઇવરી કોસ્ટના બેટ્સમેનો માટે કાળ સાબિત થયો હતો. પ્રોસ્પર યુસેનીએ 1.3 ઓવરના સ્પેલમાં 0 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. આ દરમિયાન ડાબોડી સ્પિનર આઇઝેક ડેનલાડીએ 2 ઓવરમાં માત્ર 2 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. આઇવરી કોસ્ટ ટીમને માત્ર 7 રનમાં આઉટ કરીને નાઇજીરીયાની ટીમે આ મેચ 264 રનના માર્જિનથી જીતી લીધી હત.
7 બેટ્સમેન શૂન્ય પર આઉટ
આઇવરી કોસ્ટના સાત બેટ્સમેન શૂન્યના સ્કોર પર આઉટ થયા. ત્રણ બેટ્સમેને માત્ર એક-એક રન બનાવ્યો. આ દરમિયાન ઓપનર ઔઅત્તારા મોહમ્મદે ઇનિંગના સૌથી વધુ 4 રન બનાવ્યા. કોઈપણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૌથી ઓછા સ્કોરનો રેકોર્ડ હાલમાં આઇવરી કોસ્ટ ટીમના નામે છે, જે ફક્ત 7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
સપ્ટેમ્બર 2024માં સિંગાપોર સામેની T20 મેચમાં મોંગોલિયા ટીમ 10 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી. ફેબ્રુઆરી 2023માં આઇલ ઓફ મેન ટીમ સ્પેન સામેની T20 મેચમાં 10 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી. મે 2024માં કર્ટજાના સામેની T20 મેચમાં મોંગોલિયા ટીમ 12 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. વધુમાં, ઓગસ્ટ 2024માં સાનો સામેની T20 મેચમાં મોંગોલિયાની ટીમ 17 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી.
