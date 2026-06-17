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IND vs AFG : LSGના સ્ટાર બોલરનું વનડેમાં ડેબ્યૂ, વાઈસ-કેપ્ટન ઐયરે આપી કેપ

IND vs AFG : લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે બીજી વનડે રમાઈ રહી છે. અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં ભારતીય ટીમમાં વધુ એક બોલરનું ડેબ્યૂ થયું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 17, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:41 PM IST
IND vs AFG : LSGના સ્ટાર બોલરનું વનડેમાં ડેબ્યૂ, વાઈસ-કેપ્ટન ઐયરે આપી કેપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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IND vs AFG : LSGના સ્ટાર બોલરનું વનડેમાં ડેબ્યૂ, વાઈસ-કેપ્ટન ઐયરે આપી કેપ
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