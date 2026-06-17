/IND vs AFG : LSGના સ્ટાર બોલરનું વનડેમાં ડેબ્યૂ, વાઈસ-કેપ્ટન ઐયરે આપી કેપ

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી મેચ 13 જૂને રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. બીજી ODI હવે લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચ પહેલા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે.
ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક નવા ખેલાડીએ અફઘાનિસ્તાન સામે ડેબ્યૂ કર્યું છે. આ ખેલાડી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનો ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવ છે, જે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. ટોસ પહેલા ભારતીય ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પ્રિન્સ યાદવને તેની ODI ડેબ્યૂ કેપ આપી હતી.
IPL 2026માં પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શન
પ્રિન્સ યાદવને અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં તેનો પ્રથમ કોલ મળ્યો હતો અને તે હવે બીજી મેચમાં ડેબ્યૂ કરવા માટે તૈયાર છે. 24 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલરે તાજેતરમાં IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું અને તેની બીજી IPL સીઝનમાં 19 વિકેટ લેવાની મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે ગયા વર્ષે લખનૌ માટે IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
Precious moments ✨
Congratulations to Prince Yadav as he receives his #TeamIndia ODI debut cap from Vice-captain Shreyas Iyer 🥳👏
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dX9JYubQFH
— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
પ્રિન્સ પહેલીવાર દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ 2024 દરમિયાન ચર્ચામાં આવ્યો હતો. તે સીઝનમાં રિષભ પંતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ દિલ્હી-6 માટે રમતા, તેણે 10 મેચમાં 13 વિકેટ લીધી હતી. આ શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેને દિલ્હીની વ્હાઇટ-બોલ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, અને હવે લગભગ બે વર્ષ પછી તે ટીમ ઇન્ડિયાની જર્સી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ત્રણ ફેરફાર
બીજી ODIમાં અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય ટીમમાં ત્રણ ફેરફારો થયા છે. પ્રિન્સ યાદવ ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે, નીતિશ ક્વાડ્રિસેપ્સની સમસ્યાને કારણે બહાર છે. કો કુલદીપ યાદવને પણ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આજની મેચમાં યશસ્વી જયસ્વાલ પણ રમી રહ્યો છે.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન : યશસ્વી જયસ્વાલ, રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ.