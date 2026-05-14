/IPL 2026 સિઝન બાદ આ ત્રણ ટીમના કેપ્ટનોની થશે હકાલપટ્ટી, જાણ કોણ છે લિસ્ટમાં સામેલ

આઈપીએલ 2026ની સિઝન શરૂ થતાં પહેલા કેટલીક ટીમો પાસે આ વખતે સારા પ્રદર્શનની આશા હતી, પરંતુ મેદાન પર તેવું જોવા મળ્યું નહીં. તેવામાં કેટલીક ફ્રેન્ચાઇઝી ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે કેપ્ટનોને હટાવવાની રણનીતિ બનાવી રહી છે.
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સિઝન હવે સમાપ્તિ તરફ આગળ વધી રહી છે, જેમાં દરેક મેચ બાદ ટોપ-4મા જગ્યા બનાવનારી ટીમોની તસવીર સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. તો કેટલીક એવી ટીમો છે જે રેસમાંથી બહાર થઈ રહી છે. જેમાં અત્યાર સુધી સત્તાવાર રીતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને લખનૌની ટીમ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકશે નહીં. તેવામાં અત્યારથી આગામી સિઝન માટે ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે, જેમાંથી ત્રણ એવી ટીમો છે, જેના કેપ્ટન બદલવાની વાત સામે આવી છે અને તેમાં સૌથી મોટું નામ LSGના કેપ્ટન રિષભ પંતનું છે.
રિષભ પંતની આગેવાનીમાં ટીમનું ખરાબ પ્રદર્શન
આઈપીએલ 2026 શરૂ થતાં પહેલા કાગળ પર લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ટીમ મજબૂત લાગી રહી હતી. ટીમમાં મેચવિનર ખેલાડીઓની ભરમાર હતી. પરંતુ મેદાન પર ટીમનું પ્રદર્શન સારૂ રહ્યું નથી. કેપ્ટન રિષભ પંતે પણ બધાને નિરાશ કર્યાં, જે બેટથી સારૂ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. પંતને એલએસજીએ 2024ની સિઝનમાં 27 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો, જેનાથી તે લીગના ઈતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી છે. પંતની રણનીતિ આ સિઝનમાં સવાલોના ઘેરામાં રહી, જેમાં ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના રિપોર્ટ પ્રમાણે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ આગામી સિઝનમાં કેપ્ટનશિપમાં પરિવર્તન કરવાનો વિચાર કરી રહી છે.
અક્ષર પટેલ અને રહાણેની પણ થઈ શકે છે હકાલપટ્ટી
દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સ ભલે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થયાં નથી, પરંતુ તેનું આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચવું અશક્ય છે. તેવામાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાયેલા એક સૂત્રએ પીટીઆઈને કહ્યું કે અક્ષર પટેલ પોતાની લીડરશિપ ક્ષમતા સાબિત કરી શક્યો નથી. તે કોઈપણ નિર્ણય લેવા માટે હેમાંગ બદાણી અને વેણુગોપાલ રાવ પર નિર્ભર રહે છે. તેવામાં તેને આગામી સિઝનમાં ટીમની કમાન સોંપવી મુશ્કેલ થઈ જશે, આ સિવાય કોચિંગ સ્ટાફમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવશે.
તો કેકેઆર ટીમના કેપ્ટન રહાણેને લઈને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે ટીમને સંભાળવામાં કમાલ દેખાડી શક્યો નથી. મેદાન પર કોલકત્તાનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું છે. રહાણે આ સિઝનમાં પાવરપ્લેમાં માત્ર 133ની સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવતો જોવા મળ્યો, જે વર્તમાન ટી20 ક્રિકેટના સમયમાં ઓછી છે. તેવામાં આગામી સિઝનમાં કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સને નવો કેપ્ટન મળી શકે છે.