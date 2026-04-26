Prev
Next
હોમSportsIPL મેચમાં મોટી દુર્ઘટના... મેદાન પર બોલાવવી પડી એમ્બ્યુલન્સ, એન્ગિડીને માત્ર 11 મિનિટમાં કેવી રીતે પહોંચાડ્યો હોસ્પિટલ, જાણો ઈનસાઈડ સ્ટોરી

IPL મેચમાં મોટી દુર્ઘટના... મેદાન પર બોલાવવી પડી એમ્બ્યુલન્સ, એન્ગિડીને માત્ર 11 મિનિટમાં કેવી રીતે પહોંચાડ્યો હોસ્પિટલ, જાણો ઈનસાઈડ સ્ટોરી

Lungi Ngidi Injury : IPL મેચ દરમિયાન લુંગી એન્ગિડીને ઈજા થયા પછી દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે 11 મિનિટમાં 'ગ્રીન કોરિડોર' બનાવી એમ્બ્યુલન્સને BLK-મેક્સ હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડી હતી, જ્યાં તેની સારવાર કરવામાં આવી હતી. સારા સમાચાર એ છે કે એન્ગીડીને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:54 AM IST
  • IPL મેચ દરમિયાન લુંગી એન્ગિડીને ઈજા
  • દિલ્હી પોલીસે 11 મિનિટમાં 'ગ્રીન કોરિડોર' બનાવી હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો
  • લુંગી એન્ગિડીને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી

Trending Photos

IPL મેચમાં મોટી દુર્ઘટના... મેદાન પર બોલાવવી પડી એમ્બ્યુલન્સ, એન્ગિડીને માત્ર 11 મિનિટમાં કેવી રીતે પહોંચાડ્યો હોસ્પિટલ, જાણો ઈનસાઈડ સ્ટોરી

Lungi Ngidi Injury : શનિવારે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાયેલી IPL 2026 મેચ દરમિયાન દિલ્હીનો સ્ટાર બોલર લુંગી એેન્ગીડી કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ગંભીર રીચે ઈજાગ્રસ્ત થયો ત્યારે ચાહકો અને ખેલાડીઓના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. જો કે, દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે એન્ગીડીને તાત્કાલિક તબીબી સહાય મળે તે માટે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાંથી મેડિકલ ઈમરજન્સીના સમાચાર મળતા જ પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી હતી. મેચ આયોજકોનો સંપર્ક કર્યા પછી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની જરૂર છે. આ માટે રાજેન્દ્ર નગર સ્થિત BLK-મેક્સ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.

માત્ર 11 મિનિટમાં ગ્રીન કોરિડોર બનાવ્યો

એસીપી (ટ્રાફિક - સેન્ટ્રલ) સંજય સિંહે તાત્કાલિક પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કર્યો અને ગ્રીન કોરિડોર બનાવવા સૂચના આપી. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસની ટીમે ભારે ટ્રાફિક વચ્ચે એમ્બ્યુલન્સ માટેનો રસ્તો સાફ કર્યો. પરિણામે એમ્બ્યુલન્સ માત્ર 11 મિનિટમાં હોસ્પિટલ પહોંચી શકી.

ભીડભાડ હોવા છતાં આટલી ઝડપે હોસ્પિટલ પહોંચવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયું. આનાથી ખેલાડીને સમયસર તબીબી સારવાર મળી, જે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિઓમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા આ ઝડપી કાર્યવાહી તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. ટીમે સાથે મળીને જે રીતે કામ કર્યું તે ઈમરજન્સી વ્યવસ્થાપનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

લુંગીને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી

લુંગીને મેક્સ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે તેને કોઈ ગંભીર ઈજા થઈ નથી. તેને થોડા સમય માટે તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ શનિવારે મોડી રાત્રે તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી.

આ દુર્ઘટના કેવી રીતે થઈ

આ ઘટના પંજાબની ઇનિંગના ત્રીજા ઓવરના ત્રીજા બોલ પર બની હતી. મેચની બીજી ઇનિંગમાં જ્યારે અક્ષર પટેલ બોલિંગ કરી રહ્યો હતો અને પ્રિયાંશ આર્ય બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. પ્રિયાંશે મિડ-ઓફ રિજન તરફ મોટો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. એન્ગીડી કેચ પકડવા પાછળ દોડ્યો પરંતુ તે ચૂકી ગયો અને પડી જતાં તેના માથાનો પાછળનો ભાગ જમીન પર જોરથી અથડાયો. ત્યારબાદ તે પીડાથી કણસવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો.

મેચમાં શું થયું ?

આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા દિલ્હીએ કુલ 264 રન બનાવ્યા, જેમાં કેએલ રાહુલની અણનમ 152 રનની ઇનિંગનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, પંજાબે માત્ર 18.5 ઓવરમાં આ વિશાળ સ્કોરનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. આ T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સફળ રન-ચેઝ છે. પંજાબની ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી અપરાજિત રહી છે અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
lungi ngidiDelhi Traffic Policeipl 2026green corridorBLK Max Hospital

Trending news