IPL 2026 વચ્ચે SRH ને મોટો ઝટકો: કેમ્પ છોડીને અચાનક ઘરે પરત ફર્યો કેપ્ટન, ફેન્સના ધબકારા વધ્યા
Sunrisers Hyderabad: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનમાં અત્યાર સુધી માત્ર 2 મેચ રમી છે. આ બંને મેચોમાંથી ટીમે એકમાં જીત અને એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે SRH ને અચાનક પેટ કમિન્સના રૂપમાં એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Trending Photos
Sunrisers Hyderabad: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે આ ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે. SRH એ અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, જેમાંથી તેમને એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચમાં જીત નસીબ થઈ છે. IPL 2026 માં પેટ કમિન્સના રમવાને લઈને હાલમાં થોડી રાહ જોવી પડશે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન કમિન્સ પોતાની પીઠની ઈજાની તપાસ માટે સીઝનની વચ્ચે જ ઓસ્ટ્રેલિયા પરત ફર્યા છે. આ સ્કેન ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની દેખરેખ હેઠળ અગાઉથી નક્કી કરેલી પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. આવી સ્થિતિમાં આઈપીએલની વચ્ચે કમિન્સનું આ રીતે જવું હૈદરાબાદ માટે મોટો ફટકો છે. આવો જાણીએ શું છે પૂરો મામલો...
17 એપ્રિલે જોડાય તેવી શક્યતા
કમિન્સ કોલકાતામાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે રમાયેલી છેલ્લી મેચ બાદ ગુરુવારે ભારતથી રવાના થયા હતા. જો તેમને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ફિટનેસ મંજૂરી મળી જાય છે, તો તેઓ 17 એપ્રિલની આસપાસ ફરીથી ટીમ સાથે જોડાય તેવી શક્યતા છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે ગયા વર્ષે જુલાઈ પછી કમિન્સ વધુ ક્રિકેટ રમી શક્યા નથી. તેમણે માત્ર એડિલેડમાં રમાયેલી એક એશિઝ ટેસ્ટમાં ભાગ લીધો હતો. જોકે, તેમણે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે નેટ્સમાં ફરીથી બોલિંગ શરૂ કરી દીધી છે અને નક્કી કરેલા રિહેબ પ્લાન હેઠળ ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ વધારી રહ્યા છે.
ગત સીઝન રહી હતી ખરાબ
IPL 2026 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ અત્યાર સુધી બે મેચ રમી ચુકી છે, જેમાં તેમને એક જીત મળી છે અને તેમના ખાતામાં બે પોઈન્ટ છે. હવે તેમની આગામી મેચ 5 એપ્રિલે પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમાવાની છે. આ મેચમાં હૈદરાબાદ જીત મેળવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ટીમને આ મેચમાં ટ્રેવિસ હેડ અને અભિષેક શર્મા પાસેથી ઘણી આશાઓ હશે, જેમણે ગત મેચમાં શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. આ સાથે જ હેનરિક ક્લાસેન અને નીતીશ રેડ્ડી પર પણ સૌની નજર રહેશે. ગત સીઝન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે ખાસ રહી ન હતી, પરંતુ આ વખતે ટીમ પાસેથી સારા પ્રદર્શનની આશા રાખવામાં આવી રહી છે.
કમિન્સની આઈપીએલ કારકિર્દી
પેટ કમિન્સે પોતાની અત્યાર સુધીની આઈપીએલ કારકિર્દી દરમિયાન રમેલી 72 મેચોમાં 79 વિકેટ ઝડપી છે. આ દરમિયાન તેમણે 1 વખત 4 વિકેટ હોલ પણ પૂર્ણ કર્યો છે, જેમાં તેમનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 4/34 રહ્યું છે. બેટિંગમાં તેમણે 612 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 66 રનનો રહ્યો છે. સાથે જ કમિન્સે આઈપીએલમાં 3 વખત અડધી સદી ફટકારવાનું પરાક્રમ પણ કર્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે