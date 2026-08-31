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IPL 2027 પહેલાં મોટો ફેરફાર? વિવાદાસ્પદ 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ' પર ફરી વિચાર કરશે BCCI

IPL 2027 હજુ દૂર છે, પરંતુ બીસીસીઆઈના નવા પગલાથી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ફેરફારનો સંકેત મળ્યો છે. બોર્ડ વિવાદિત ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમને લઈને ફરી વિચાર કરવા જઈ રહ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:53 AM IST
IPL 2027 પહેલાં મોટો ફેરફાર? વિવાદાસ્પદ 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ' પર ફરી વિચાર કરશે BCCI

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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IPL 2027 પહેલાં મોટો ફેરફાર? વિવાદાસ્પદ ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ' પર ફરી વિચાર કરશે BCCI
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