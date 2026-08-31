IPL 2027 પહેલાં મોટો ફેરફાર? વિવાદાસ્પદ 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ' પર ફરી વિચાર કરશે BCCI

ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર રૂપને પ્રથમવાર 2023મા આઈપીએલમાં લાગૂ કરવામાં આવ્યો હતો. દર વર્ષે આ નિયમની ટીકા કરવામાં આવી અને અંતે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે તેના પર પુનર્વિચાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. થોડા સમય પહેલા BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાનું કહેવું હતું કે ઇન્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ પર ફરી વિચાર કરવામાં આવશે. હવે બોર્ડે તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝી પાસે આ નિયમને લઈને પોતાનો અભિપ્રાય મંગાવ્યો છે.
ઇમ્પેક્ટ પ્લેયરનો નિયમ થશે દૂર!
ક્રિકબઝ અનુસાર ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમને લઈને તમામ ટીમોએ સોમવાર, 31 ઓગસ્ટ સુધી પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરવો પડશે. ઇમ્પેક્ટ પ્લેયરનો નિયમ સતત વિવાદોમાં ઘેરાયેલો રહ્યો છે અને આઈપીએલ 2026મા પણ તેની ખુબ આલોચના થઈ, કારણ કે 2026 સિઝનમાં ટીમોએ પહેલા કરતા વધુ વખત 200થી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો. આ નિયમને હંમેશા બોલર વિરોધી પણ કહેવામાં આવ્યો છે.
બીજીતરફ બીસીસીઆઈ PMOA (પ્લેયર્સ એન્ડ મેચ ઓફિશિયલ્સ એરિયા), અમ્પાયરિંગ, અભ્યાસ સત્ર અને પ્લેઇંગ કંડીશનને લઈને પણ વિચાર કરી રહ્યું છે. પરંતુ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો હશે. પાછલા વર્ષે બોર્ડે સંકેત આપ્યો હતો કે ઇમ્પેક્ટ પ્લેયરનો નિયમ ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ માટે જારી રહેશે, પરંતુ BCCIનું નવું પલગું તેનાથી અલગ છે.
રોહિત શર્માથી લઈને શ્રેયસ અય્યર, હાર્દિક પંડ્યા અને શુભમન ગિલ પણ આ નિયમનો વિરોધ કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ બીસીસીઆઈ સચિવ દેવજીત સૈકિયા તેનું સમર્થન કરી ચૂક્યા છે. તેમણે લો-સ્કોરિંગ મેચની દલીલ રજૂ કરતા કહ્યું કે ઓછા સ્કોરવાળી મેચ પણ ફેન્સને પસંદ આવી છે અને બોલરો પણ વિકેટ લઈ રહ્યાં છે. પરંતુ હવે ક્રિકેટ બોર્ડ આ નિયમને લઈને મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે.
2023મા થઈ હતી શરૂઆત
ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમની શરૂઆત 2023મા થઈ હતી. મોટા ભાગની બેટિંગ ટીમ તેનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવતી આવી છે. હકીકતમાં ટોસ પહેલા બંને ટીમ 5 સબ્સ્ટીટ્યુટ ખેલાડીઓનું લિસ્ટ જમા કરાવે છે. મેચ દરમિયાન કોઈ વિકેટ પડવા, ઓવર ખતમ થવા કે ઈનિંગ સમાપ્ત થવા પર ઇમ્પેક્ટ પ્લેયરને બોલાવી શકાય છે.
ઇમ્પેક્ટ ખેલાડી તે 5 સબ્સ્ટીટ્યુટ ખેલાડીઓમાંથી એક હોય છે. તો ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર જે પણ ખેલાડીનું સ્થાન મેદાનમાં લે છે, તે ખેલાડી ફરિવાર મેચમાં ભાગ લઈ શકતો નથી.