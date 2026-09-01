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પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ભૂકંપ, સિરીઝ વચ્ચે 7 ખેલાડીઓ ઘરભેગા, 2 કોચને પણ હટાવ્યા

પાકિસ્તાનની ટીમ ઈંગ્લેન્ડમાં ત્રણ મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમી રહી છે. જેમાં પ્રથમ બે મેચમાં પાકિસ્તાને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે ત્રીજી ટેસ્ટ પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે સાત ખેલાડીઓને ઘરભેગા કરી દીધા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:59 AM IST
પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ભૂકંપ, સિરીઝ વચ્ચે 7 ખેલાડીઓ ઘરભેગા, 2 કોચને પણ હટાવ્યા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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