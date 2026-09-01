/પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ભૂકંપ, સિરીઝ વચ્ચે 7 ખેલાડીઓ ઘરભેગા, 2 કોચને પણ હટાવ્યા

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમમાં ભૂકંપ આવી ગયો છે. ઈંગ્લેન્ડ ટૂર પર ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે અચાનક 7 ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. માત્ર ખેલાડી જ નહીં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે 2 કોચને પણ છોડ્યા નથી. 7 ખેલાડીઓમાં મોહમ્મદ રિઝવાન, સલમાન આગા અને ઇમામ ઉલ હકનું નામ પણ સામેલ છે.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડની આ કાર્યવાહીમાં 7 ખલાડીઓ સિવાય ટેસ્ટ હેડ કોચ સરફરાઝ ખાન અને બોલિંગ કોચ ઉમર ગુલને પણ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાનની ટીમ આ સમયે ઈંગ્લેન્ડમાં ટેસ્ટ સિરીઝ રમી રહી છે, જ્યાં શરૂઆતી બે મેચમાં તેણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે 9 સપ્ટેમ્બરથી બર્મિંઘમમાં ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ રમાશે.
ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં માઇક હેસન પાક ટીમના હેડ કોચ હશે, જે પાકિસ્તાનના વ્હાઇટ બોલ કોચ પણ છે. સલમાન અલી આગા, મોહમ્મદ રિઝવાન અને ઇમામ ઉલ હક સિવાય ખુર્રમ શહઝાદ, અવૈસ જફર, આમિર જમાલ અને અલી ઉસ્માનને પણ ઘરે પરત મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
સૈમ અયૂબ, અબ્દુલ્લાહ ફઝલને રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ઈંગ્લેન્ડ બોલાવવામાં આવ્યા છે. તો અરાફાટ મિનહાસ, સાદ બૈગ, મોહમ્મદ ઇમરાન, મોહમ્મદ ઇમરાન રંધાવા અને રઝાઉલ્લાહને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તેને સમય રહેતા વિઝા મળી ગયા તો તે ઈંગ્લેન્ડ માટે રવાના થશે. તો માઇક હેસન ટીમ સાથે જોડાઈ ગયા છે.
મોહસિન નકવી પર રાજકીય દબાવ
પાકિસ્તાનની ટીમમાં આ ફેરફાર તેવા સમયે થયા છે, જ્યારે કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા મોહસિન નકવીએ કેટલાક નેતાઓ તરફથી રાજકીય દબાણ સહન કરવું પડી રહ્યું છે.
મહત્વનું છે કે પાકિસ્તાને પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં એક ઈનિંગ અને 103 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જ્યારે લોર્ડ્સમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પણ ટીમે 194 રનથી કારમા પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પાકિસ્તાનની ટીમ ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રથમ બે ટેસ્ટ મેચની કુલ ચાર ઈનિંગમાં એકપણ વખત 200 રનનો આંકડો પાર કરી શકી નથી.
આ વચ્ચે પૂર્વ ક્રિકેટર સ્ટુઅર્ટ બ્રોડે આરોપ લગાવ્યો કે ઇમામ ઉલ હક ઈજાનું બહાનું બનાવી રહ્યો છે. જ્યારે PCBએ જણાવ્યું હતું કે તેને ઈજા થઈ છે. નકવી આ મામલામાં તપાસનો આદેશ આપી ચૂક્યા છે.