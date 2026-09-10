/BRICS સમિટના કારણે બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન મેચનું શેડ્યૂલ ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

India vs Afghanistan : BRICS સમિટના કારણે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચના આયોજન અંગેની ચિંતાઓ હવે દૂર થઈ ગઈ છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ નિર્ધારિત મેચ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ જ યોજાશે. દિલ્હી એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (DDCA)એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મેચને અન્યત્ર ખસેડવામાં કે મુલતવી રાખવામાં આવી રહી નથી.
BRICS સમિટ નવી દિલ્હીમાં 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. આ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસને રાજધાનીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અંગે મોટા પડકારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પરિણામે એવા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે DDCAને મેચ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપી હતી.
ટ્રાફિક પોલીસે DDCAને સલાહ આપી હતી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસના DCP દ્વારા DDCAને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં 13 સપ્ટેમ્બરની મેચનો સમય બદલવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. BRICS સમિટને લગતી VIP હિલચાલ અને સુરક્ષા પગલાંને કારણે રાજધાનીના કેટલાક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક જામની શક્યતા છે.
જોકે, DDCAએ આ સંદર્ભમાં મેચ અંગે કોઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી નહોતી. દિલ્હી ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો હતો કે, સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં DDCAને BCCI તરફથી મેચ ખસેડવા કે મુલતવી રાખવા અંગે કોઈ સૂચના મળી નહોતી.
India–Afghanistan 1st T20I on 13 September at Arun Jaitley Stadium will go ahead as scheduled.
Following a meeting with Delhi Traffic Police, DDCA has been assured of all necessary support and arrangements.
No postponement.🏏🇮🇳🇦🇫
— DDCA (@delhi_cricket) September 10, 2026
બધાની નજર BCCI અને ગૃહ મંત્રાલયના નિર્ણયો પર હતી. DDCAએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે મેચના આયોજનની જવાબદારી BCCI દ્વારા તેમને સોંપવામાં આવી હતી અને કાર્યક્રમમાં ફેરફાર અંગેનો કોઈપણ નિર્ણય BCCI અને ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જ લેવામાં આવી શકે છે.
જોકે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસ સાથેની બેઠક બાદ DDCAને મેચ માટે ટ્રાફિક અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ અંગે જરૂરી સહકારની ખાતરી આપવામાં આવી છે.
DDCAની સ્પષ્ટતા- મેચ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ જ રમાશે
DDCAએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારત-અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીની પ્રથમ T20 મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં જ યોજાશે. મેચને ન તો મુલતવી રાખવામાં આવી છે કે ન તો અન્ય કોઈ સ્થળે ખસેડવામાં આવી છે. DDCAએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસ સાથેની બેઠક બાદ તેમને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ અંગે ખાતરી મળી છે અને મેચ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ જ યોજાશે.