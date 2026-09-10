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BRICS સમિટના કારણે બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન મેચનું શેડ્યૂલ ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

India vs Afghanistan : BRICS સમિટના કારણે 13 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ પર અનિશ્ચિતતાના વાદળો છવાયેલા હતા. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને DDCAને મેચ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપી હતી. જોકે, DDCAએ હવે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારત-અફઘાનિસ્તાન મેચ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ જ અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 10, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:29 PM IST
BRICS સમિટના કારણે બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન મેચનું શેડ્યૂલ ? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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