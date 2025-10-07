Prev
રોહિત, વિરાટ અને અશ્વિનને નિવૃત્તિ લેવા કર્યા મજબૂર...ગંભીરનો જૂનો મિત્ર બન્યો દુશ્મન, લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ ગૌતમ ગંભીર પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે ગંભીરે રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને રવિચંદ્રન અશ્વિનને નિવૃત્તિ માટે મજબૂર કર્યા હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:48 PM IST

ગૌતમ ગંભીર ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બન્યા ત્યારથી ભારતીય ક્રિકેટમાં ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે. ગંભીરના આગમન પછી ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓ વિવિધ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. ગંભીરના આગમન પછી ટીમ પસંદગી પણ સતત વિવાદનું કારણ બની રહી છે. હવે, ગૌતમ ગંભીરના એક જૂના મિત્રએ તેમની સામે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે.

 મનોજ તિવારીએ ગૌતમ ગંભીર સામે લગાવ્યા આરોપ

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પર ટીમના વર્તમાન વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તિવારી કહે છે કે ગંભીર કોચ બન્યા પછી ટીમમાં ઘણી વિવાદાસ્પદ ઘટનાઓ બની છે. રોહિત શર્માને ODI કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરીને શુભમન ગિલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાના તાજેતરના નિર્ણયથી સોશિયલ મીડિયા પર ખળભળાટ મચી ગયો છે. 

આ ફેરફારથી ચાહકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કેટલાક તો એવો પણ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું રોહિત અને વિરાટ કોહલી 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે કે નહીં. 2025ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી રોહિત અને વિરાટ પહેલીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાના છે. તેમણે આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પછી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.

ત્રણ ખેલાડીઓ નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે

જો કે, ઇંગ્લેન્ડ સામેની મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી પહેલા કોઈએ અપેક્ષા નહોતી રાખી કે તેઓ આ રીતે વિદાય લેશે. રવિચંદ્રન અશ્વિને ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીની વચ્ચે નિવૃત્તિ લીધી હતી. હવે, ગંભીર પર આ ખેલાડીઓને નિવૃત્તિ લેવા માટે દબાણ કરવાનો આરોપ લાગી રહ્યો છે. તિવારીએ કહ્યું કે વર્તમાન મુખ્ય કોચને તેમના નિર્ણયો પર કોઈ સવાલ ઉઠાવે તે પસંદ નથી.

તિવારીએ કહ્યું, "જો સિનિયર ખેલાડીઓ હાજર હોય, જો અશ્વિન હોય, જો રોહિત હોય, તો આ ખેલાડીઓએ ઘણું ક્રિકેટ રમ્યા છે. આ ખેલાડીઓ મુખ્ય કોચ અથવા બાકીના સ્ટાફ કરતાં વધુ અનુભવી છે. જો તેઓ કોઈ વાત સાથે અસંમત હોય, તો તેઓ ચોક્કસપણે પ્રશ્નો ઉભા કરશે. તિવારીએ આગળ કહ્યું, "મેં જોયું છે કે જ્યારથી તે કોચ બન્યા છે, ત્યારથી ઘણા વિવાદો થયા છે. જે ઘણી બધી બાબતો થઈ રહી છે તે ભારતીય ક્રિકેટ માટે સારી નથી. મારું માનવું છે કે જ્યારથી તે મુખ્ય કોચ બન્યા છે, ત્યારથી અશ્વિન નિવૃત્ત થયો છે. રોહિત અને વિરાટે પણ એવું જ કર્યું છે. ખેલાડીઓને અચાનક ટીમમાં સામેલ કરવા અને પછી તરત જ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવા જેવી ઘણી બીજી બાબતો થઈ છે." આપણે જોયું છે કે ગંભીર સતત પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી.

બંને જૂના મિત્રો છે

જો કે, ગંભીર સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલા તિવારીએ ગંભીરને કહ્યું કે વર્તમાન મુખ્ય કોચ રોહિત અને વિરાટને ODI ટીમમાંથી બહાર કરે તેવી શક્યતા ઓછી છે. આનું કારણ બંને ખેલાડીઓનો આ ફોર્મેટમાં ઉત્તમ રેકોર્ડ છે. તિવારીએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે પરિસ્થિતિઓ, વાતાવરણ, આ ખેલાડીઓ પરના દબાણને જોતાં મને લાગે છે કે રોહિત અને વિરાટ ભારતીય ક્રિકેટના ઉત્તમ છે. તેઓએ ભારતીય ક્રિકેટને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ ગયા છે. અમે એવા ખેલાડીઓ જોયા છે જેમણે રમતમાં પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું છે."

Manoj Tiwarygautam gambhirmanoj tiwary on gautam gambhirRohit SharmaVirat Kohli

