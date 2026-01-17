'ગૌતમ ગંભીરે રોહિત શર્માને ODI કેપ્ટન પદેથી હટાવ્યો...' આ ક્રિકેટરે લગાવ્યો મોટો આરોપ
Manoj Tiwary on Rohit Sharma : ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ કોચ ગૌતમ ગંભીર પર મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. તેનું માનવું છે કે જો શુભમન ગિલને કેપ્ટન બનાવવો જ હતો તો તે તબક્કવાર થવું જોઈતું હતું, રોહિત શર્માનો કેપ્ટન તરીકે રેકોર્ડ સારો હોવા છતાં અચાનક કેપ્ટન પદ ગિલનું સોંપવું એ આશ્ચર્યજનક હતું.
Manoj Tiwary on Rohit Sharma : પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મનોજ તિવારીના નિવેદનથી એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. તિવારીના મતે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે રોહિત શર્માને ODI કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તિવારી કહે છે કે આ નિર્ણય સીધો લેવામાં આવ્યો નહોતો, પરંતુ પસંદગી સમિતિના પ્રમુખ અજિત અગરકરે સ્વતંત્ર રીતે આ નિર્ણય લીધો હોય તેવું લાગતું નથી.
જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારે રોહિત શર્માના સ્થાને શુભમન ગિલને નવો કેપ્ટન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયથી ક્રિકેટ જગતમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા કારણ કે રોહિત ODI ક્રિકેટમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં હતો અને 2027 વર્લ્ડ કપની તૈયારી કરી રહ્યો હતો.
મનોજ તિવારીએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું, "અજિત અગરકર એક મજબૂત વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે અને પોતાના નિર્ણયો લેવા સક્ષમ છે. પરંતુ આટલો મોટો નિર્ણય એકલા લઈ શકાતો નથી. ઘણી બધી બાબતો પડદા પાછળ થાય છે. કોચનું પણ આમાં ઇનપુટ રહ્યું હશે."
રોહિતનો ઉત્સાહ ઓછો થયો : મનોજ તિવારી
મનોજ તિવારીને રોહિત શર્માને દૂર કરવાનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે પસંદગી પેનલનો હોય તે અંગે શંકા છે. તિવારી કહે છે કે ગૌતમ ગંભીરનો દ્રષ્ટિકોણ સામેલ હોઈ શકે છે. તિવારીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કર્યા પછી ODI ફોર્મેટમાં તેનો રસ ઓછો થયો છે. તેણે કહ્યું કે રોહિત પહેલા જેવો એનિમેટેડ દેખાતો નથી અને મેદાન પર તેનો ઉત્સાહ ઓછો થઈ રહ્યો છે.
મનોજ તિવારીએ કહ્યું, "હું રોહિત સાથે રમ્યો છું. તેને હટાવવો ખૂબ જ અપમાનજનક લાગ્યું. આટલા મહાન ખેલાડી સાથે આવો વ્યવહાર ન થવો જોઈએ." તિવારીએ રોહિત શર્માના નેતૃત્વ અને પ્રદર્શનનો બચાવ કરતા કહ્યું કે રોહિત એક અનુભવી કેપ્ટન છે અને તેને હટાવવામાં કોઈ ક્રિકેટ તર્ક નહોતો.
મનોજ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે રોહિત શર્માએ કેપ્ટન તરીકે બે ICC ટ્રોફી જીતી છે. ભારત 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પણ જીતી શક્યું હોત. તિવારી માને છે કે રોહિતની ક્ષમતા પર શંકા કરવી ખોટી હતી અને તે 2027 સુધી રમી શકે છે. તિવારીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે જો કેપ્ટનશીપ કોઈ યુવા ખેલાડીને સોંપવી પડે, તો આ પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે અને આદરપૂર્વક લાગુ કરી શકાઈ હોત.
મનોજ તિવારીના આરોપો પર BCCI અજિત અગરકર કે ગૌતમ ગંભીર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. જો કે, તિવારીનું આ નિવેદન હવે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. ક્રિકેટ ચાહકો આ નિર્ણય પર મિશ્ર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
