ગુજરાતી ન્યૂઝSports

બાંગ્લાદેશ બાદ ICC સામે નવો પડકાર... શું પાકિસ્તાની મૂળના ક્રિકેટરોને ભારતમાં રમવાની છૂટ મળશે ?

આગામી મહિનાથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે બાંગ્લાદેશે ભારતમાં રમવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો અને તેમની મેચો શ્રીલંકા ખસેડવાની માંગ કરી હતી, જેને ICCએ ફગાવી દીધી છે, પરંતુ હવે ICC સામે નવો પડકાર આવ્યો છે, વર્લ્ડ કપની 8 ટીમો પાકિસ્તાની મૂળના ક્રિકેટરોના વિઝા અંગે ICC પાસે મદદ માંગી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:28 PM IST

બાંગ્લાદેશ બાદ ICC સામે નવો પડકાર... શું પાકિસ્તાની મૂળના ક્રિકેટરોને ભારતમાં રમવાની છૂટ મળશે ?

7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે બાંગ્લાદેશના મુદ્દાનો હજુ નીવેડો આવ્યો નથી, ત્યાં ICC સામે નવો મુદ્દો આવ્યો છે. વર્લ્ડ કપ માટે વિઝા મેળવવામાં વિલંબ થવાના ડરથી પાકિસ્તાની મૂળના ખેલાડીઓ ધરાવતી T20 વર્લ્ડ કપ ટીમોએ ICC પાસેથી મદદ માંગી રહી છે.

8 ટીમોએ ICCને કરી અપીલ

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયેલી આઠ ટીમોએ ભારતમાં રમવા માટે પાકિસ્તાની પાસપોર્ટ ધરાવતા તેમના ખેલાડીઓ માટે વિઝા મેળવવામાં સહાય મેળવવા માટે ICCનો સંપર્ક કર્યો છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), ઓમાન, કેનેડા, ઇટાલી, યુએસએ અને નેધરલેન્ડ્સે ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત T20 વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાની પાસપોર્ટ ધરાવતા ખેલાડીઓની પસંદગી કરી છે, ત્યારે તેમને આ ખેલાડીઓ માટે વિઝા મેળવવામાં વિલંબ થવાનો ડર છે.

ઈંગ્લેન્ડમાં પણ એક ખેલાડી

ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાં રેહાન અહમદ પાકિસ્તાની મૂળનો ખેલાડી છે, તો નેપાળની ટીમમાં પણ એક પાકિસ્તાની મૂળનો ખેલાડી છે. આ ઉપરાંત UAE કે જેમાં ઘણા ખેલાડીઓ પાકિસ્તાની મૂળના છે, તેથી તેણે વિઝા બાબતે પહેલ કરી છે અને ICC પાસે મદદ માંગી હોવાના અહેવાલ છે. મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), ઓમાન, કેનેડા, ઇટાલી, યુએસએ અને નેધરલેન્ડ્સની ટીમમાં એવા ખેલાડી છે, જે પાકિસ્તાનમાં જન્મ્યા છે અને જે તે દેશની નાગરિકતા હોવા છતાં તેમને ભારતીય વિઝા મેળવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.   

શું કહે છે નિયમ ?

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિ બીજા દેશની નાગરિકતા ધરાવે છે, તો પણ જો તે પાકિસ્તાનમાં જન્મી હોય અથવા તેના માતા-પિતા અથવા દાદા-દાદી પાકિસ્તાનમાં જન્મ્યા હોય, તો તેણે પાકિસ્તાની પાસપોર્ટ પર વિઝા માટે અરજી કરવી પડશે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, યુએઈ અને ઓમાનના ખેલાડીઓએ વિઝા માટે અરજી કરી છે, પરંતુ એવી આશંકા છે કે જ્યાં સુધી ICC હસ્તક્ષેપ ન કરે ત્યાં સુધી તેમને ભારતમાં રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

UAEમાં છે સૌથી વધુ પાકિસ્તાની મૂળના ખેલાડીઓ

UAEમાં મોહમ્મદ વસીમ, જવાદ ઉલ્લાહ, મોહમ્મદ રોહિદ, ખુઝૈમા તનવીર, હૈદર અલી, આસિફ ખાન અને જુનૈદ સિદ્દીકી છે, જે બધા પાકિસ્તાનમાં જન્મ્યા હતા અને તેમને વિઝા સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે કારણ કે તેમની પાસે યુએઈ પાસપોર્ટ નથી. યુએઈ વિદેશીઓને નાગરિકતા આપતું નથી. ઓમાનમાં પણ ઘણા પાકિસ્તાની મૂળના ખેલાડીઓ છે, જેમ કે ફૈયાઝ બટ્ટ, હમ્મદ મિર્ઝા, શાહ ફૈઝલ, મોહમ્મદ નદીમ અને સુફિયાન મહમૂદ જેવા ખેલાડીઓ છે. 

