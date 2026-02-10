ICCનો એક માસ્ટરસ્ટ્રોક...અને પાકિસ્તાન ઘૂંટણિયે પડ્યું, બધી શરતો હવાઈ ગઈ, ભારત સામે મેચ રમવા તૈયાર થઈ ગયું
India vs Pakistan T20 World Cup Match: ખુબ નાટક કર્યા બાદ હવે પાકિસ્તાન યુટર્ન મારવા માટે મજબૂર બની ગયું અને 15મી ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ભારત સામે ટી20 વર્લ્ડ કપની લીગ મેચ રમવા માટે તૈયાર થઈ ગયું. કોઈ શરતો સ્વીકારવામાં ન આવી છતાં પાકિસ્તાન હવે ભારત સામે મેચ રમશે. ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય કે આખરે એવું તે શું થયું કે બધી શરતો હવાઈ ગઈ?
India vs Pakistan T20 World Cup Match: T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થઈ ગયો છે પરંતુ બધાની નજર ભારત અને પાકિસ્તાનના હાઈ વોલ્ટેજ મુકાબલા પર ટકેલી હતી. પાકિસ્તાને વર્લ્ડ કપ રમવાનું તો સ્વીકાર્યું પરંતુ ભારત સામે મેચ રમવાની ના પાડી દીધી હતી. પરંતુ હવે જે સમાચાર આવી રહ્યા છે તે મુજબ પાકિસ્તાને યુટર્ન લઈને આ મેચ રમવાની વાત સ્વીકારી લીધી છે. આઈસીસી મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની આ સુપરપાવર મેચ 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ રમાનાર છે. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એ પ્રશ્ન થાય કે ICC સામે મેચ રમવા માટે શરતો મૂકનારું પાકિસ્તાન આખરે એવું તે શું બન્યું કે ઘૂંટણિયે પડ્યું અને મેચ રમવા તૈયાર થઈ ગયું. જેના કારણે છેલ્લા 10 દિવસથી જે નાટક ચાલતું હતું તેના પર પડદો પડી ગયો.
ક્યાંથી શરૂ થયો વિવાદ
આખા વિવાદની શરૂઆત બાંગ્લાદેશથી થઈ હતી અને પાકિસ્તાન તો જાનમાં કોઈ જાણે નહીં અને હું વરની ફોઈ જેવો ઘાટ ઘડવા લાગ્યું હતું. બાંગ્લાદેશના વિવાદમાં પોતે વચ્ચે કૂદી પડ્યું. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે તણાવ વધતા બીસીસીઆઈના સંકેત બાદ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફીઝુર રહેમાનની આઈપીએલમાંથી હકાલપટ્ટી થઈ અને ત્યારેબાદ બાંગ્લાદેશે પણ ભારતમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ રમવાની ના પાડી દીધી. બીસીસીઆઈ અને બીસીબીના વિવાદમાં પીસીબી કૂદ્યું અને પછી વર્લ્ડ કપ રમશે કે નહીં તે વાતો થવા લાગી. 1 ફેબ્રુઆરીએ એવા સમાચાર આવ્યા કે તે વર્લ્ડ કપ તો રમશે પરંતુ બાંગ્લાદેશ માટે થઈને ભારત સાથેની મેચનો બહિષ્કાર કરશે. પાકિસ્તાન સરકાર તરફથી આ ફરમાન આવ્યું. ત્યારબાદ આઈસીસીએ કડક પગલાં લેવાનો સંકેત આપ્યો અને કહ્યું કે નિર્ણય પર ફરીથી વિચાર કરે.
ICC એ શું માસ્ટરસ્ટ્રોક વાપર્યો?
પાકિસ્તાનની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે આઈસીસીએ જબરો માસ્ટરસ્ટ્રોક વાપર્યો. આઈસીસી સમજી ગયું હતું કે પાકિસ્તાનનું આ રાજકીય નાટક છે અને તે દેખાડવા માંગે છે કે બાંગ્લાદેશને કેટલું સપોર્ટ કરે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તો તે ભારતને નીચું દેખાડવા માંગે છે. અહીં સૌથી વધુ નોંધપાત્ર વાત હતી તો એ હતી કે બીસીસીઆઈ ક્યાંય વચ્ચું ડોકાયું નહીં. જ્યારે બીજી બાજુ આઈસીસીએ પાકિસ્તાનને ઘેરવા માટે એવી સોગઠી વાપરી કે પાકિસ્તાન આખરે નતમસ્તક થવા મજબૂર થયું. વાત જાણે એમ બની કે પાકિસ્તાન જે દેશોના સપોર્ટની વાતો કરતું હતું એ જ દેશોને આઈસીસીએ સાથે રાખી કામ પાર પાડ્યું. આસીસીએ બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને યુએઈને સાથે લીધા. આ 3 દેશોએ કઈ રીતે પાકિસ્તાનને એક પછી એક ઝટકા આપ્યા એ પણ જાણવા જેવું છે.
શ્રીલંકાએ આડે હાથ લીધુ
વર્લ્ડ કપની મેજબાની શ્રીલંકા પાસે પણ છે. ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ કોલંબોમાં થવાની છે. જો આ મેચ ન થાય તો શ્રીલંકાને ભારે નુકસાન થાય. આવામાં શ્રીલંકાએ આઈસીસીને ગુહાર લગાવી. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ દિસાનાયકેએ પોતે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફ સાથે ફોન પર વાત કરીને ભારત-પાકિસ્તાન મેચના બહિષ્કારવાળી વાત પર ફરી વિચાર કરવા કહ્યું. શ્રીલંકાએ બંને દેશોના જૂના ક્રિકેટ સંબંધો અને મુશ્કેલ ઘડીમાં એક બીજાની પડખે રહેવાની વાત યાદ અપાવી.
યુએઈએ પણ ખખડાવ્યું
ત્યારબાદ બીજું દબાણ યુએઈ તરફથી આવ્યું. એમિરાટ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)એ પીસીબીને પત્ર લખીને યાદ અપાવ્યું કે કઈ રીતે મુશ્કેલ ઘડીમાં પાકિસ્તાને પોતાની ઘરેલુ મેચો યુએઈમાં ખેલી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં જળવાઈ રહ્યું. બોર્ડે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ભારત પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર માત્ર બે દેશોની વાત નથી પરંતુ તેનાથી સમગ્ર ક્રિકેટ ઈકોસિસ્ટમ, ખાસ કરીને એસોસિએટ દેશોની આર્થિક હાલત પર અસર કરે તેવો છે.
બાંગ્લાદેશે શું ઝટકો આપ્યો
ત્રીજો અને સૌથી મહત્વનો ઝટકો બાંગ્લાદેશે આપ્યો. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)ના અધ્યક્ષ અમીનુલ ઈસ્લામ પોતે લાહોર પહોંચ્યા અને મોહસિન નકવીની મુલાકાત કરી. જે પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં ભારત વિરુદ્ધ મેચ રમવાની ના પાડી હતી તે બાંગ્લાદેશે જાહેરમાં પાકિસ્તાનને અપીલ કરી કે તે ક્રિકેટના હિતમાં આ મેચ રમે. જે પાકિસ્તાન પર સૌથી મોટું નૈતિક દબાણ હતું.
આ ત્રણે દબાણ વચ્ચે આઈસીસી સતત બેક ચેનલ વાતચીત કરતું રહ્યું. આઈસીસીએ સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે તે બાંગ્લાદેશ પર કોઈ સજા ફટકારશે નહીં, ભવિષ્યમાં આઈસીસી ટુર્નામેન્ટની મેજબાની પણ આપશે અને મળતું ફંડ પણ સુરક્ષિત રહેશે. એટલે કે પાકિસ્તાનનું સોલિડેરિટી કાર્ડ ફસકી ગયું.
