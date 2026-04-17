T20 વિશ્વકપમાં મેચ ફિક્સિંગ, કેપ્ટન પર લાગ્યા આરોપ, લીક ઓડિયોથી ક્રિકેટ જગતમાં હડકંપ
T20 World Cup Match Fixing: તાજેતરમાં ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાયેલો ટી20 વિશ્વકપ વિવાદમાં આવી ગયો છે. આ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન કેનેડાની ટીમ મેચ ફિક્સિંગના આરોપ હેઠળ શંકાના દાયરામાં આવી ગઈ છે. આઈસીસીએ તેની તપાસ શરૂ કરી છે.
Match Fixing in T20 World Cup: ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે કેનેડા ક્રિકેટ ટીમ વિરુદ્ધ 2 મોટી તપાસ શરૂ કરી છે. CBC ની ડોક્યુમેન્ટ્રી 'Corruption Cricket and Cricket' માં એવા દાવા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ક્રિકેટ જગતમાં હડકંપ મચી ગયો છે. આ તપાસનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો ટી20 વિશ્વકપ 2026ની એક મેચ સાથે જોડાયેલો છે. આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકામાં થયું હતું. ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ કેનેડા મેચ દરમિયાન મેચ ફિક્સિંગના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે.
ન્યૂઝીલેન્ડની ઈનિંગમાં પાંમચી ઓવર શંકાના દાયરામાં છે, જે કેનેડાના કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવાએ કરી હતી. મહત્વનું છે કે ટી20 વિશ્વકપ શરૂ થવાના ત્રણ સપ્તાહ પહેલા બાજવાને કેનેડાની રાષ્ટ્રીય ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઓવરમાં બાજવાએ નો-બોલ અને વાઇડ ફેંકતા કુલ 15 રન આપ્યા હતા. આ મેચમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયું. હવે આ ઓવર શંકાના દાયરામાં આવી છે. આઈસીસી તેની તપાસ કરી રહી છે કે આ ખરાબ બોલિંગ ખરેખર હતી કે ઈરાદાપૂર્વક કેપ્ટને આટલા રન આપ્યા હતા? શું આ કોઈ સટ્ટાકાંડ સાથે જોડાયેલું છે.
લીક ઓડિયોથી મચ્યો હડકંપ
કેનેડા ક્રિકેટ ટીમ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. ખેલાડી પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ સિવાય ટેલીફોન રેકોર્ડિંગે ટીમ પસંદગી દરમિયાન થયેલ હેરાફેરીનો પણ સંકેત આપ્યો છે, જેનો ઓડિયો વાયરલ છે. તેમાં પૂર્વ કોચ ખુર્રમ ચૌહાણનું કહેવું છે કે કેટલાક ખાસ ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પસંદ કરવા માટે તેમના પર દબાવ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, આ કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ બોર્ડના વરિષ્ઠ સભ્ય હતા.
પૂર્વ કોચ પુબુદુ દસ્સાનાયકેએ પણ દાવો કર્યો કે 2024 વિશ્વકપના સમયે તેમણે પણ ટીમ પસંદગીમાં અન્ય અધિકારીઓની દખલગીરીનો વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને નોકરીમાંથી હટાવવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
કેનેડા ક્રિકેટની છબી વહીવટી સ્તર પર પણ ખરાબ થઈ છે. પૂર્વ CEO સલમાન ખાન પર છેતરપિંડી અને ચોરીના મામલા ચાલી રહ્યાં છે. કેનેડાના ક્રિકેટરોની સ્થિતિ પણ સારી નથી. તેમને વિશ્વકપ માટે મળનારી રકમમાં પણ વિલંબ થયો અને તેમને કોઈ પ્રોફેશનલ કોન્ટ્રાક્ટ પર રાખ્યા નથી.
