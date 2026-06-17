/વૈભવ સૂર્યવંશી અને શ્રીલંકન પ્લેયરની બબાલમાં મોટી કાર્યવાહી, મેચ રેફરીએ ખેલાડીઓને ફટકારી સજા

Vaibhav Sooryavanshi Fight : શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં 15 જૂનના રોજ દામ્બુલામાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન, ભારત A અને શ્રીલંકા Aના ખેલાડીઓ વચ્ચે મેદાન પર બબાલ થઈ હતી. સુપર ઓવરમાં જીત બાદ શ્રીલંકાના કેટલાક ખેલાડીઓએ વૈભવ સૂર્યવંશી અને તેના સાથી સૂર્યાંશ શેડગેને ઉશ્કેર્યા હતા. હવે આ મામલે રેફરી પ્રદીપ જયપ્રકાશે સંડોવાયેલા ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ અને દંડ ફટકાર્યો છે.
વિશેન હલમ્બાગે સામે સૌથી કડક કાર્યવાહી
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, શ્રીલંકા Aના ખેલાડી વિશેન હલમ્બાગે સામે સૌથી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ભારત Aની હાર બાદ વૈભવ સૂર્યવંશી મેદાન છોડીને જઈ રહ્યો હતો ત્યારે હલમ્બાગે તેને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના કારણે બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. વધુમાં શ્રીલંકા Aના વિકેટકીપર નિરોશન ડિકવેલાને પણ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
ડિકવેલાએ બંને ખેલાડીઓ વચ્ચેના ઝઘડાને શાંત કરવા માટે દરમિયાનગીરી કરી હતી. એવું કહેવાય છે કે તેના પર લાદવામાં આવેલ દંડ અનુશાસનહીનના એક અલગ ઉદાહરણ સાથે સંબંધિત છે. જોકે, ડિકવેલાએ કયા નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે તેની વિગતો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
વૈભવ સૂર્યવંશી સામે કાર્યવાહી અંગે પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ
ભારત A બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. અહેવાલો સૂચવે છે કે કોઈ ઔપચારિક સુનાવણી યોજાઈ નહોતી. મેચ રેફરી પ્રદીપ જયપ્રકાશે ફક્ત ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયરો દ્વારા સબમિટ કરાયેલા અહેવાલોના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી.
શ્રીલંકા ક્રિકેટે કડક વલણ અપનાવ્યું
શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC)એ હવે કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને આ સમગ્ર મામલા અંગે તેના ખેલાડીઓ સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. બોર્ડે દામ્બુલામાં મેચ પછી થયેલી ઉગ્ર દલીલો અને ધક્કામુક્કી સહિતની ઘટનાઓને ખૂબ ગંભીરતાથી લીધી છે.
અહેવાલો અનુસાર, શ્રીલંકા ક્રિકેટે સંડોવાયેલા ખેલાડીઓને ચેતવણી આપી છે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ટાળવા સૂચના આપી છે. બોર્ડનું કહેવું છે કે યુવા ખેલાડીઓએ મેચની ભાવનાનો આદર કરવો જોઈએ અને મેદાન પરના તેમના વર્તનને નિયંત્રણમાં રાખવું જોઈએ.