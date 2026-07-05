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24 કલાકમાં Mbappeએ મેસ્સીને ફરીથી પછાળ્યો, ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં નિકળ્યો આગળ, આ 5 છે દાવેદાર

Golden Boot Race: 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડન બૂટ માટેની દોડ વધુને વધુ તીવ્ર બની છે. પેરાગ્વે સામેના નિર્ણાયક ગોલ સાથે કાયલિયન એમબાપ્પેએ લિયોનેલ મેસ્સીના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. એર્લિંગ હાલેન્ડ અને હેરી કેન જેવા ખેલાડીઓ પણ દોડમાં છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:27 PM IST
24 કલાકમાં Mbappeએ મેસ્સીને ફરીથી પછાળ્યો, ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં નિકળ્યો આગળ, આ 5 છે દાવેદાર
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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