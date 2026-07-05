/24 કલાકમાં Mbappeએ મેસ્સીને ફરીથી પછાળ્યો, ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં નિકળ્યો આગળ, આ 5 છે દાવેદાર

Golden Boot Race: ફ્રેન્ચ કેપ્ટન કાયલિયન એમબાપ્પે ફરી એકવાર લિયોનેલ મેસ્સીને પાછળ છોડીને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ગોલ્ડન બૂટ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચી ગયા છે. એમબાપ્પેએ પેરાગ્વે સામેની રાઉન્ડ ઓફ 16 ની મેચમાં પોતાની ટીમનો એકમાત્ર અને નિર્ણાયક ગોલ કર્યો હતો. તેમનો ગોલ પેનલ્ટી સ્પોટથી આવ્યો હતો, જે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં ફ્રાન્સનો પહેલો પેનલ્ટી હતો.
આ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં પોતાના સાતમા ગોલ સાથે, એમબાપ્પે એક કરતાં વધુ વર્લ્ડ કપમાં સાત કે તેથી વધુ ગોલ કરનાર વિશ્વનો બીજો ખેલાડી બન્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, મેસીએ એમબાપ્પેના માત્ર 24 કલાક પહેલા આ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો હતો.
Knockout stage Kylian 🦾#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZbQuBVLYLH
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસ
ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસ ખૂબ જ રસપ્રદ રહી છે, જેમાં મેસ્સી અને એમબાપ્પે સાત-સાત ગોલ સાથે આગળ છે. જો કે, આ આવૃત્તિમાં એમબાપ્પે બે આસિસ્ટ પણ કર્યા છે, જે તેમને મેસ્સીથી આગળ રાખે છે. મેસ્સી પાસે કોઈ આસિસ્ટ નથી. આના કારણે તેઓ બીજા સ્થાને નીચે આવી ગયા છે.
વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ
પેરાગ્વે સામેની જીત બાદ, એમબાપ્પે હવે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી તરીકે મેસ્સીની બરાબરી કરવાથી માત્ર એક ગોલ દૂર છે. એમબાપ્પેએ તેના વર્લ્ડ કપ કારકિર્દીનો 19મો ગોલ કર્યો. મેસ્સી 20 ગોલ સાથે ટોચ પર છે.
ફ્રાન્સે રોમાંચક મુકાબલામાં જીત મેળવી
પેરાગ્વે સામેની આ રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ ફ્રાન્સ માટે ખૂબ જ શારીરિક અને તણાવપૂર્ણ રહી. ગોલ રહિત પહેલા હાફ પછી, બંને ટીમો વચ્ચે ભારે ગરમાગરમ મુકાબલો થયો. પેરાગ્વે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં જર્મનીને હરાવીને આ તબક્કામાં પહોંચ્યું હતું. તેઓ સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં હતા, જેના કારણે 2022 વર્લ્ડ કપના રનર્સ-અપને કોઈ છૂટ નહોતી મળી.
જોકે, પેનલ્ટી એરિયામાં ફાઉલ બાદ ફ્રાન્સને પેનલ્ટી આપવામાં આવી હતી. કાયલિયન એમબાપ્પેએ ગોલકીપરને હરાવીને તેને સરળતાથી કન્વર્ટ કર્યો. આ ગોલ આખરે નિર્ણાયક સાબિત થયો, અને ફ્રાન્સ ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયું. હવે તેઓ મોરોક્કોનો સામનો ત્યાં કરશે.