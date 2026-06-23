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મેસ્સીને લાગ્યા 20 વર્ષ, 16 મેચમાં એમ્બાપ્પેએ કર્યો કમાલ, મહારેકોર્ડ પર લગાવ્યું 'ગ્રહણ'

ફુટબોલ વિશ્વકપમાં બે કેપ્ટન પોતાની ટીમ તરફથી શાનદાર પ્રદર્શન કરી રેકોર્ડ બનાવી રહ્યાં છે. એક તરફ આર્જેન્ટીનાના કેપ્ટન મેસ્સીએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે, તો બીજીતરફ મેસ્સીને ટક્કર ફ્રાન્સનો કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પે આપી રહ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:05 AM IST
મેસ્સીને લાગ્યા 20 વર્ષ, 16 મેચમાં એમ્બાપ્પેએ કર્યો કમાલ, મહારેકોર્ડ પર લગાવ્યું 'ગ્રહણ'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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