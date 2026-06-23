મેસ્સીને લાગ્યા 20 વર્ષ, 16 મેચમાં એમ્બાપ્પેએ કર્યો કમાલ, મહારેકોર્ડ પર લગાવ્યું 'ગ્રહણ'

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 ના રોમાંચમાં લિયોનેલ મેસ્સી અને કિલિયન એમ્બાપ્પેની ટક્કરે ચાર ચાંદ લગાવી દીધા છે. બંને પ્રચંડ ફોર્મમાં છે. બંનેએ પોતાની બીજી મેચમાં 2-2 ગોલ કર્યાં. એમ્બાપ્પેએ ઇરાક વિરુદ્ધ 2 ગોલ કરી મેસ્સીના મહારેકોર્ડ પર ગ્રહણ લગાવી દીધું છે. જે હાસિલ કરવા માટે મેસ્સીને 20 વર્ષ લાગી ગયા, એમ્બાપ્પેએ કે સિદ્ધિ માત્ર 16 મેચમાં હાસિલ કરી લીધી છે. મેસ્સીને જે મુકામ સુધી પહોંચવા માટે 6 વિશ્વકપ લાગ્યા, એમ્બાપ્પેએ માત્ર ત્રીજા વિશ્વકપમાં મેસ્સીના રેકોર્ડ પર ગ્રહણ લગાવી દીધું છે.
એમ્બાપ્પેએ પ્રથમ વિશ્વકપ 2018મા રમ્યો હતો, ત્યારબાદ 2022મા પોતાના પ્રદર્શનથી બધાને ચોંકાવ્યા હતા. ફ્રાન્સને ફાઇનલ સુધી લઈ ગયો અને મેસ્સીની ટીમને હંફાવી હતી. હવે 2026મા પણ આ યુવા ખેલાડી ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. ઈરાન સામે તેણે બે ગોલ કર્યાં અને ફુટબોલના દિગ્ગજ મિરોસ્લાવ ક્લોઝના રેકોર્ડની બરોબરી કરી લીધી છે.
મેસ્સીએ પ્રથમ મેચમાં તોડ્યો હતો રેકોર્ડ
મિરોસ્લાવ ક્લોઝના નામે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની શરૂઆત પહેલા વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ 16 ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ નોંધાયેલો હતો, પરંતુ મેસ્સીએ પોતાની પ્રથમ મેચમાં ત્રણ ગોલ કરી રેકોર્ડની બરોબરી કરી. હવે બીજી મેચમાં મેસ્સીએ 2 ગોલ કર્યાં અને વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે. 16 વિશ્વકપ ગોલ સુધી પહોંચવામાં મેસ્સીને 6 વિશ્વકપ, 20 વર્ષ અને 27 મેચ લાગી, પરંતુ એમ્બાપ્પેએ ઓછી મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી છે.
મેસ્સી અને એમ્બાપ્પેની રેસ
વર્લ્ડ કપમાં મેસ્સીના ગોલનો આંકડો 18 સુધી પહોંચી ગયો છે. જ્યારે એમ્બાપ્પે તેના આ મહારેકોર્ડની પાછળ પડી ગયો છે. એમ્બાપ્પે અત્યાર સુધી 16 મેચમાં 16 ગોલ કરી ચૂક્યો છે. ફ્રાન્સ અને આર્જેન્ટીના બંને ટીમોએ પોતાની પ્રથમ બે મેચ જીતી નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે વિશ્વકપ ખતમ થયા બાદ ગોલ કરવાના મામલામાં કોણ ટોપ પર રહે છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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