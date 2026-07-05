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એમ્બાપ્પેનો વર્લ્ડ કપમાં ધમાકો, 96 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી રચ્યો નવો ઈતિહાસ!

Football World Cup 2026 : કાયલિન એમ્બાપ્પેએ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેણે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના 96 વર્ષના ઇતિહાસને પલટી નાખ્યો છે. તે આ મોટી સિદ્ધિ સુધી પહોંચનાર વિશ્વનો પ્રથમ અને એકમાત્ર ફૂટબોલર બન્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 05, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:45 PM IST
એમ્બાપ્પેનો વર્લ્ડ કપમાં ધમાકો, 96 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી રચ્યો નવો ઈતિહાસ!
Image Credit: APSource: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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