/એમ્બાપ્પેનો વર્લ્ડ કપમાં ધમાકો, 96 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી રચ્યો નવો ઈતિહાસ!

Football World Cup 2026 : કાયલિન એમબાપ્પેએ શાનદાર પ્રદર્શન સાથે ફ્રાન્સને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ અપાવ્યો છે. રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં ફ્રાન્સે પેરાગ્વેને 1-0થી હરાવ્યું, જેમાં એમ્બાપ્પેએ એક શાનદાર ગોલ કર્યો. આ સાથે તેણે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે અને આ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ સુધી પહોંચનાર વિશ્વનો પ્રથમ અને એકમાત્ર ફૂટબોલર બન્યો છે.
પેરાગ્વે સામેની રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ દરમિયાન ફ્રેન્ચ કેપ્ટન કાયલિન એમ્બાપ્પે ટૂર્નામેન્ટના ત્રણ અલગ અલગ સિઝનમાં નોકઆઉટ તબક્કામાં ત્રણ કે તેથી વધુ ગોલ કરનાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો પ્રથમ અને એકમાત્ર ફૂટબોલર બન્યો. એમબાપ્પે 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં છે અને હાલમાં ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસમાં આગળ છે. કાયલિન એમ્બાપ્પે અને લિયોનેલ મેસ્સી બંનેએ 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સાત-સાત ગોલ કર્યા છે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
એમ્બાપ્પે આસિસ્ટના મામલે લિયોનેલ મેસ્સીથી આગળ છે, તેણે 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બે આસિસ્ટ પૂરી પાડી છે, જ્યારે મેસ્સીએ એક પણ આસિસ્ટ નોંધાવ્યો નથી. પરિણામે મેસ્સી હાલમાં ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં બીજા સ્થાને છે. એમ્બાપ્પે હવે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના આર્જેન્ટિનાનો દિગ્ગજ ફૂટબોલર અને કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીના રેકોર્ડની બરાબરી કરવાથી માત્ર એક ગોલ દૂર છે. કાયલિન એમબાપ્પેએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી 19 ગોલ કર્યા છે. લિયોનેલ મેસ્સી 20 ગોલ સાથે ટોચના સ્થાને છે.
કાયલિન એમ્બાપ્પેનો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ સ્ટેજ રેકોર્ડ
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ફ્રાન્સ મોરોક્કોનો સામનો કરશે
ફ્રાન્સ 10 જુલાઈના રોજ 1:30 વાગ્યે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મોરોક્કોનો સામનો કરશે. આ ટુર્નામેન્ટની સૌથી યાદગાર મેચોમાંની એક બનવાની છે. મોરોક્કોએ પહેલાથી જ જણાવ્યું છે કે તે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમોને પડકાર આપી શકે છે, જ્યારે ફ્રાન્સ પાસે સ્પર્ધામાં બાકી રહેલ સૌથી ખતરનાક આક્રમણ છે.
રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ પછી એમ્બાપ્પેએ કહ્યું કે, અમને ખબર હતી કે કેવા પ્રકારની મેચની અપેક્ષા રાખવી. મને લાગે છે કે આ પ્રકારની રમત રમવી અને અમે તેને કેવી રીતે હેન્ડલ કર્યું તે જોવું અમારા માટે ખરેખર સારું હતું. અમે બતાવ્યું કે અમે ફક્ત આક્રમક ફૂટબોલ રમનારી ટીમ નથી. દરેક ટીમ તેની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, રમવાનો કોઈ સાચો કે ખોટો રસ્તો નથી. હવે, અમારે મોરોક્કો સામેની મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. અમે ખરેખર તેમનો સામનો કરવા માટે ઉત્સુક છીએ કારણ કે અમે જાણીએ છીએ કે તેઓ ખૂબ જ સારી ટીમ છે.