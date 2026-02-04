Prev
Explainer : બેટથી લઈને બોલ સુધી...બદલાયા ક્રિકેટના આ 73 નિયમો, જાણો શું થયો ફેરફાર

Cricket Rule Change : ક્રિકેટના નિયમો બનાવતી સંસ્થા મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબે ક્રિકેટના નિયમોમાં કેટલાક મોટા ફેરફારોને મંજૂરી આપી છે. આ ફેરફારોનો હેતુ નિયમોને આધુનિક બનાવવા અને રમતને વધુ રોમાંચક બનાવવાનો છે. ત્યારે આ 73 નિયમો કયા છે અને તે ક્યારથી લાગુ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:34 AM IST

Cricket Rule Change : ક્રિકેટના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. વર્ષોથી ક્રિકેટને વધુ રોમાંચક બનાવવાના પ્રયાસમાં નિયમોમાં ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. હવે, મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ (MCC)એ 73 ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. આનાથી ટેસ્ટ મેચોમાં કેટલાક નવા નિયમો આવશે. વધુમાં બોલમાં કેટલાક ફેરફારો જોવા મળશે. વિકેટકીપરોને પણ થોડી રાહત મળશે. એકંદરે ક્રિકેટનો આનંદ પહેલા કરતા બમણો થવાનો છે. આ નિયમો 1 ઓક્ટોબર 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે.

ટેસ્ટમાં છેલ્લી ઓવરનો નિયમ બદલાયો

MCCએ તેની વેબસાઇટ પર જણાવ્યું હતું કે ટેસ્ટ મેચોમાં દિવસની અંતિમ ઓવર હવે કોઈપણ સંજોગોમાં પુરી કરવી આવશ્યક છે. MCC ના મતે આવું ના કરવાથી રમતનો ઉત્સાહ ઓછો થાય છે. MCCએ જણાવ્યું હતું કે, જો બોલિંગ ટીમ દિવસની અંતિમ ઓવરમાં વિકેટ લે છે, તો બેટિંગ ટીમને નવા બેટ્સમેનને મોકલવો પડશે, હાલમાં આવું નથી.

નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, આનાથી સમય બચતો નથી, કારણ કે બાકીના બોલ બીજા દિવસે પુરા કરવા જ પડે છે. વધુમાં તે રમતનો ઉત્સાહ ઓછો કરે છે. એક નવો બેટ્સમેન મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને ટાળે છે, કારણ કે તે સમયે પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય રીતે બોલરો માટે અનુકૂળ હોય છે. નવા નિયમ હેઠળ, જો પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ હોય, વિકેટ પડે તો પણ છેલ્લી ઓવર પુરી કરવામાં આવશે.

ઓવરથ્રો અને ડેડ બોલ

ઓવરથ્રો અને ડેડ બોલની વ્યાખ્યા બદલવામાં આવી. MCCએ ઓવરથ્રો અને મિસફિલ્ડ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કર્યો છે. હવે ઓવરથ્રો ફક્ત ત્યારે જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, જો કોઈ ફિલ્ડર વિકેટ પર બોલ ફેંકે અને બોલ તેનાથી આગળ જાય. જો કોઈ ફિલ્ડર બોલને બાઉન્ડ્રીની નજીક રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તે તેના હાથમાંથી સરકી જાય છે, તો તેને મિસફિલ્ડ કહેવામાં આવશે, ઓવરથ્રો નહીં. 

હવે 'ડેડ બોલ' માટે બોલ બોલર અથવા વિકેટકીપરના હાથમાં હોવો જરૂરી નથી. જો બોલ કોઈ ફિલ્ડર સુધી પહોંચે છે અથવા મેદાન પર અટકી જાય છે અને અમ્પાયર નક્કી કરે છે કે બેટ્સમેન રન લઈ શકતો નથી, તો તે તેને ડેડ બોલ જાહેર કરી શકે છે.

હિટ વિકેટના નિયમમાં ફેરફાર 

હિટ વિકેટ અંગેની મૂંઝવણ પણ દૂર કરવામાં આવી છે. હવે, બેટ્સમેનને હિટ વિકેટ દ્વારા ક્યારે આઉટ ગણવામાં આવે છે અને ક્યારે નહીં તે સમજવામાં કોઈ મુશ્કેલી રહેશે નહીં.

  • સંતુલન ગુમાવવું : જો કોઈ બેટ્સમેન શોટ રમ્યા પછી સંતુલન ગુમાવે છે અને સંતુલન મેળવતી વખતે સ્ટમ્પ સાથ અથડાય છે, તો તે આઉટ ગણાશે. તે સમયે બોલ કેટલો દૂર ગયો છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી.
  • ફિલ્ડર સાથે અથડાવાથી : જો કોઈ બેટ્સમેન ફિલ્ડર સાથે અથડાઈને સ્ટમ્પ સાથ અથડાય છે, તો તેને હિટ વિકેટ આપવામાં આવશે નહીં.
  • બેટ છૂટવું : જો બેટ્સમેનના હાથમાંથી બેટ છૂટીને સીધું સ્ટમ્પ સાથે અથડાય છે, તો તે આઉટ ગણાશે. પરંતુ જો બેટ પહેલા વિકેટકીપર અથવા ફિલ્ડરને અડીને પછી સ્ટમ્પ સાછે અથડાય છે, તો બેટ્સમેનને નોટ આઉટ જાહેર કરવામાં આવશે.

બોલના ધોરણો નક્કી કરાયા

MCCએ વર્તમાન અને પૂર્વ મહિલા ખેલાડીઓ સાથે પરામર્શ કરીને જુનિયર અને મહિલા ક્રિકેટમાં વપરાતા બોલ માટે નવા નિયમો બનાવ્યા છે. બોલને હવે ત્રણ સાઈઝમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે.

  • સાઈઝ 1 : આ પુરુષોના સિનિયર ક્રિકેટમાં વપરાતો એ જ બોલ છે. જે બોલનું વજન અથવા સાઈઝમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
  • સાઈઝ 2 : આ બોલ મહિલા ક્રિકેટ અને મોટી ઉંમરના જુનિયર ખેલાડીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. તે સંતુલન 1 કરતા થોડો હળવો અને નાનો છે, જેનાથી ખેલાડીઓ માટે રમવાનું સરળ બને છે.
  • સાઈઝ 3 : આ બોલ નાના જુનિયર ખેલાડીઓ માટે છે. તે ત્રણમાંથી સૌથી હલકો અને નાનો છે, જે બાળકોને બોલને હેન્ડલ કરવાનું અને રમત શીખવામાં મદદ કરે છે.

MCC જણાવે છે કે દરેક સાઈઝના બોલનું ઉત્પાદન ચોક્કસ વજન અને આકારમાં કરવામાં આવશે, પરંતુ ગુણવત્તા, પાવર અને સલામતી સંબંધિત નિયમો ત્રણેય માટે સમાન રહેશે.

બેટના નિયમોમાં પણ ફેરફાર

બેટની વધતી કિંમતને ધ્યાનમાં રાખીને, MCCએ ઓપન-એજ ક્રિકેટમાં લેમિનેટેડ બેટને મંજૂરી આપી છે. જો કે, પરંપરાગત બેટનો ઉપયોગ હજુ પણ ઉચ્ચ સ્તરના ક્રિકેટમાં થશે. લેમિનેટેડ બેટ વિવિધ પ્રકારના લાકડાના મિશ્રણમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે વિલો બેટની તુલનામાં તેમની કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. અંગ્રેજી વિલો વૃક્ષને પરિપક્વ થવામાં સામાન્ય રીતે 15 વર્ષથી વધુ સમય લાગે છે. એવા સમયે જ્યારે બેટની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે, MCC લાંબા સમયથી લેમિનેટેડ બેટ પર સંશોધન કરી રહ્યું છે.

2017માં જુનિયર ક્રિકેટમાં લેમિનેટેડ બેટના ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. હવે, વિશ્વભરના બેટ ઉત્પાદકો સાથે સંકલન પછી, MCCએ પુખ્ત વયના ક્લબ ક્રિકેટમાં પણ લેમિનેટેડ બેટને મંજૂરી આપી છે. અપડેટ કરેલા નિયમો અને અન્ય ફેરફારો MCC વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

