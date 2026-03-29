'પુરુષોને બહુ તકલીફ થાય છે જ્યારે અભિનેત્રીઓ...', પ્રીતિ ઝિન્ટાએ કપિલ શર્માને કેમ આવું કહ્યું, જાણો

Prev
Next
Actress Preity Zinta: પ્રીતિ ઝિન્ટાએ કપિલ શર્માને ઠપકો આપ્યો જ્યારે તે એક એવોર્ડ શો દરમિયાન અભિનેત્રીઓને ચીડવવાનું ચાલુ રાખતો હતો. કરણ જોહરની ચેતવણી છતાં, પ્રીતિ ઝિન્ટાએ સંભળાવ્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:37 PM IST
Trending Photos

Actress Preity Zinta: બોલિવૂડ અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટાએ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન વાત કરી, સમજાવ્યું કે જ્યારે અભિનેત્રીઓને તેમના કરતા વધુ પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે ત્યારે ઉદ્યોગમાં પુરુષો કેવી રીતે નારાજ થાય છે. આ ઘટના એક એવોર્ડ શોમાં બની હતી, જ્યાં હાસ્ય કલાકાર કપિલ શર્મા અને કરણ જોહર સ્ટેજ પર પ્રીતિ ઝિન્ટા, સોનાક્ષી સિંહા, શિલ્પા શેટ્ટી અને ફરાહ ખાનથી ઘેરાયેલા હતા. 

કપિલ શર્માએ મજાકમાં મહિલાઓની સહિષ્ણુતા પર ટિપ્પણી કરી હતી, જેના પર પ્રીતિ ઝિન્ટાએ એવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપી હતી કે કપિલ અવાચક થઈ ગયો. પ્રીતિ ઝિન્ટાનો જવાબ હવે સોશિયલ મીડિયા પર શેર થઈ રહ્યો છે અને ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

તેની વાતચીતમાં ખૂબ આગળ નીકળી ગયો કપિલ

મજા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે કરણ જોહરને ઝાડુ આપવામાં આવ્યું, જે તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેને પસંદ નથી. કપિલ શર્માએ રમતિયાળ ટિપ્પણી કરી, પુરુષો સ્ત્રીઓ કરતા વધુ સહિષ્ણુ હોય છે. કપિલે ટિપ્પણી કરી કે કોઈપણ સ્ત્રીને આંટી કહેવાથી બે મિનિટમાં જ તેનો ચહેરો ગુસ્સાથી લાલ થઈ જશે. કરણ જોહરે કપિલને ચેતવણી પણ આપી હતી કે છોકરીઓ તેને માર મારી શકે છે. પરંતુ કપિલે અડગ રહીને વાતચીત વચ્ચે ઘણી ટિપ્પણીઓ કરી.

પ્રીતિના જવાબથી કપિલ અવાચક

કપિલના પડકારનો સ્વીકાર કરીને, પ્રીતિ ઝિન્ટા, શિલ્પા શેટ્ટી અને ફરાહ ખાન હાથમાં ઝાડુ લઈને સ્ટેજ પર આવ્યા. તેમને જોઈને, કપિલ તરત જ પાછળ હટી ગયો અને ગભરાઈને કહ્યું કે, છોકરીઓ દરેક જગ્યાએ રાજ કરે છે. પરંતુ પ્રીતિ ઝિન્ટા તેને જવા દેવાના મૂડમાં નહોતી. 

ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં બે દાયકા વિતાવી ચૂકેલી પ્રીતિએ કપિલને કહ્યું કે, પુરુષોને ખરેખર કોઈ દુખાવો થતો નથી. તેઓ ત્યારે જ દુખાવો અનુભવે છે, જ્યારે અભિનેત્રીઓને તેમના કરતા વધુ પગાર મળે છે. એ જ વાસ્તવિક સમસ્યા છે. પ્રીતિના કટાક્ષભર્યા જવાબને તાળીઓનો ગડગડાટ મળ્યો હતો.

સોનાક્ષી સિંહાએ કપિલની ગેરસમજ દૂર કરી

પ્રીતિ પછી, સોનાક્ષી સિંહાએ કપિલની ગેરસમજ પણ દૂર કરી કે ફિલ્મો ફક્ત હીરોના બળ પર ચાલે છે. સોનાક્ષી હર્ષાલી મલ્હોત્રાને સાથે આગળ લઈ ગઈ અને કહ્યું કે, કપિલ, આ ગેરસમજ દૂર કરો. બજરંગી ભાઈજાન' બોક્સ ઓફિસ પર પ્રભુત્વ ધરાવતું હતું કારણ કે મુન્ની બજરંગી સાથે ઉભી હતી. ત્યારબાદ કરણ જોહરે હર્ષાલીને 'શ્રેષ્ઠ બાળ કલાકાર'નો એવોર્ડ આપ્યો, અને સમગ્ર પ્રેક્ષકોએ નાની અભિનેત્રીને ઉભા થઈને તાળીઓ પાડી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news