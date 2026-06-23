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મેસ્સી અને એમબાપ્પેએ મચાવી ધમાલ... હવે રોનાલ્ડો અને હેરી કેનનો વારો, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી લાઈવ મેચ?


લિયોનેલ મેસ્સી, કાયલિયન એમબાપ્પે અને એર્લીન હાલેન્ડ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં એક્શનમાં હતા. ત્રણેય ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં છે. જો કે, દિગ્ગજ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો એક ઝાંખો પડછાયો છે, તેમણે હજુ સુધી પોતાનું ખાતું ખોલ્યું નથી. તે આજે બીજી મેચમાં એક્શનમાં જોવા મળશે, અમે તમને જણાવીશું કે મેચ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:11 PM IST
મેસ્સી અને એમબાપ્પેએ મચાવી ધમાલ... હવે રોનાલ્ડો અને હેરી કેનનો વારો, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી લાઈવ મેચ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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