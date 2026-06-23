/મેસ્સી અને એમબાપ્પેએ મચાવી ધમાલ... હવે રોનાલ્ડો અને હેરી કેનનો વારો, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી લાઈવ મેચ?

લિયોનેલ મેસ્સી, કાયલિયન એમબાપ્પે અને એર્લીન હાલેન્ડ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં એક્શનમાં હતા. ત્રણેય ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં છે. જોકે, દિગ્ગજ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો એક ઝાંખો પડછાયો છે, જેમણે હજુ સુધી પોતાનું ખાતું ખોલ્યું નથી. તે આજે બીજી મેચમાં એક્શનમાં જોવા મળશે.
અમે તમને જણાવીશું કે મેચ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી. ટુર્નામેન્ટના ઓપનરમાં ડીઆર કોંગો સાથે આશ્ચર્યજનક રીતે 1-1થી ડ્રો થયા પછી, પોર્ટુગલ નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પ્રવેશવાની આશા જીવંત રાખવા માટે જીતની શોધમાં હશે.
બીજા મેચમાં બધાની નજર રોનાલ્ડો પર રહેશે કારણ કે તે ઉત્તર અમેરિકામાં ઉત્તમ ફોર્મમાં રહેલા અન્ય સ્ટ્રાઈકરો કરતા પાછળ છે. બીજી તરફ, ટુર્નામેન્ટમાં પહેલી વાર રમી રહેલું ઉઝબેકિસ્તાન કોલંબિયા સામે 3-1થી હાર્યા બાદ આ મેચમાં ઉતરી રહ્યું છે અને તેને બહાર થવાથી બચવા માટે ઓછામાં ઓછું ડ્રો કરવાની જરૂર છે.
મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
પોર્ટુગલ રાત્રે 9:30 વાગ્યે ઉઝબેકિસ્તાન સામે ટકરાશે. લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Zee5 પર જોવા મળશે, જ્યારે લાઈવ પ્રસારણ યુનિયન સ્પોર્ટ્સ પર જોવા મળશે. કોચ રોબર્ટો માર્ટિનેઝે કહ્યું કે તેમના ખેલાડીઓએ મેચ સારી રીતે શરૂ કરી હતી, પરંતુ પ્રથમ 20 મિનિટ પછી શિસ્ત અને માળખું ગુમાવી દીધું. તેમણે કહ્યું કે નબળા પરિણામ પછીની ટીકા મોટી વાત નથી.
ઉઝબેકિસ્તાન પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી
કોચ કેનાવારો કહે છે કે ઉઝબેકિસ્તાન પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી. ટુર્નામેન્ટમાં ડેબ્યૂ કરી રહેલી ચાર ટીમોમાંથી એક, ઉઝબેકિસ્તાન પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનના કારણે ઉત્તર અમેરિકામાં પ્રવેશી છે. તેમની યુવા ટીમે એશિયન ફૂટબોલમાં ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ભલે તેમના અભિયાનની શરૂઆત કોલંબિયાના હાથે હારથી થઈ હોય, પરંતુ વર્લ્ડ કપમાં ઉઝબેકિસ્તાન માટે અબોસબેક ફૈઝુલ્લેયેવના પ્રથમ ગોલે દેશમાં લાખો લોકોને ઉજવણીનું કારણ આપ્યું.