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મેસ્સી જેવું કોઈ નથી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં કરી ચુક્યો છે આટલા ગોલ, એમબાપ્પે અને હાલેન્ડને પછાળી બન્યો નંબર 1

Golden Boot Race: મેસ્સીનો જાદુ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં પણ ચાલુ છે. 39 વર્ષની ઉંમરે પણ તે ગોલ્ડન બૂટ માટે સૌથી આગળ છે. રાઉન્ડ ઓફ 16માં ઇજિપ્ત સામેની શાનદાર જીતમાં મેસ્સીએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં એક આસિસ્ટ અને એક ગોલ કર્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:07 AM IST
મેસ્સી જેવું કોઈ નથી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં કરી ચુક્યો છે આટલા ગોલ, એમબાપ્પે અને હાલેન્ડને પછાળી બન્યો નંબર 1
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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