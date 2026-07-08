/મેસ્સી જેવું કોઈ નથી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં કરી ચુક્યો છે આટલા ગોલ, એમબાપ્પે અને હાલેન્ડને પછાળી બન્યો નંબર 1

Golden Boot Race: આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીએ ફરી એકવાર બતાવ્યું છે કે તેને હારેલી રમત જીતવામાં કેટલો આનંદ આવે છે. મંગળવારે (7 જુલાઇ) ઇજિપ્ત સામેની રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેની ટીમને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં લઇ જવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. એટલાન્ટા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં ઇજિપ્તે 78 મિનિટ સુધી 2-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી હતી, પરંતુ આ પછી આર્જેન્ટિનાએ 6 મિનિટની અંદર બે ગોલ કર્યા અને આ બંનેમાં લિયોનેલ મેસીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.
79મી મિનિટમાં તેણે શાનદાર આસિસ્ટ કર્યો હતો, જેના કારણે ક્રિશ્ચિયન રોમેરોએ આ મેચમાં ગોલ કરીને આર્જેન્ટીનાનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું. આ પછી 84મી મિનિટે મેસ્સીએ પોતે ગોલ કરીને સ્કોરલાઈન 2-2થી બરાબર કરી દીધી હતી. અંતિમ મીનિટોમાં એન્ઝો ફર્નાન્ડિઝે ગોલ કરીને આર્જેન્ટિનાને 3-2થી વિજય અપાવ્યો હતો. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં મેસ્સીનો જાદુ બરકરાર છે. 39 વર્ષની ઉંમરે પણ તે ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની રેસમાં આગળ છે.
મેસ્સીએ અત્યાર સુધીમાં 8 ગોલ કર્યા
ઇજિપ્ત સામેની મેચમાં મેસ્સી ચોક્કસપણે પેનલ્ટીને ગોલમાં ફેરવવામાં ચૂકી ગયો હતો, પરંતુ તેણે 84મી મિનિટે ગોલ કરીને તેની ભરપાઈ કરી હતી. અત્યાર સુધી આ ટૂર્નામેન્ટમાં એક પણ મેચ એવી પસાર થઈ નથી જેમાં મેસીએ ગોલ ન કર્યો હોય. તેણે FIFA વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધીમાં 8 ગોલ કર્યા છે. ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની રેસમાં તેણે ફ્રેંચ સ્ટાર કિલિયન એમબાપ્પે અને નોર્વેજીયન ફોરવર્ડ એરલિંગ હાલેન્ડને હરાવ્યા છે.
Lionel Messi has now scored in nine successive @FIFAWorldCup matches - extending his record streak! 🙌 pic.twitter.com/gxrSfdtYEL
— FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026
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આર્જેન્ટિના VS ઇજિપ્ત મેચમાં શું થયું?