/મેસીનો નવો મહારેકોર્ડ: 2 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 7-7 ગોલ કરનારો દુનિયાનો એકમાત્ર ફૂટબોલર!

Football World Cup 2026: લિયોનેલ મેસ્સીના ગોલને કારણે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશી ગયું છે. મિયામીમાં રમાયેલા રાઉન્ડ ઓફ 32ના મેચમાં આર્જેન્ટિનાએ કેપ વર્ડેને 3-2થી હરાવ્યું. આનાથી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહેલી ટીમ કેપ વર્ડે માટે હૃદયદ્રાવક ફટકો પડ્યો. રાઉન્ડ ઓફ 32માં આર્જેન્ટિના સામે હારી જતાં કેપ વર્ડે 2026ના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું.
મિયામીમાં કેપ વર્ડે સામે આર્જેન્ટિનાના રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચ દરમિયાન, લિયોનેલ મેસ્સીએ સતત આઠ વર્લ્ડ કપ મેચમાં ગોલ કરનાર ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ખેલાડી બનીને રેકોર્ડ બુકમાં ફરીથી પ્રવેશ કર્યો. આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીએ 29મી મિનિટે ગોલ કરીને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનને 1-0ની લીડ અપાવી, સતત આઠ વર્લ્ડ કપ મેચમાં ગોલ કરવાનો તેમનો પ્રભાવશાળી સિલસિલો લંબાવ્યો.
બે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 7-7 ગોલ
આ ગોલ સાથે, લિયોનેલ મેસ્સીના કુલ વર્લ્ડ કપ ગોલ 20 પર પહોંચી ગયા, ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસના મહાન ખેલાડીઓમાં તેમનું સ્થાન વધુ મજબૂત બન્યું. કેપ વર્ડે સામેના ગોલ સાથે, મેસ્સી બે અલગ અલગ FIFA વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટમાં સાત ગોલ કરનાર પ્રથમ ફૂટબોલર પણ બન્યો. કતરમાં આર્જેન્ટિનાના FIFA વર્લ્ડ કપ 2022ના ટાઇટલ જીત દરમિયાન સાત ગોલ કર્યા પછી, 39 વર્ષીય ખેલાડીએ હવે FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ટુર્નામેન્ટમાં સમાન સંખ્યામાં ગોલ કર્યા છે.
લિયોનેલ મેસ્સીએ કાયલિયન એમબાપ્પેને પાછળ છોડી દીધો
લિયોનેલ મેસ્સી ફરી એકવાર ગોલ્ડન બૂટ માટે મુખ્ય દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. આ નોકઆઉટ મેચ પહેલા, લિયોનેલ મેસ્સીએ સ્કોરિંગ ચાર્ટમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું, ફ્રાન્સના કેપ્ટન કાયલિયન એમબાપ્પેની 6 ગોલ સાથે બરાબરી કરી હતી. કેપ વર્ડે સામેના તેના ગોલથી તે હવે કાયલિયન એમબાપ્પેથી આગળ છે. લિયોનેલ મેસ્સી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 30 મેચ રમનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. હવે તે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ દેખાવ (30) અને સૌથી વધુ ગોલ (20)નો રેકોર્ડ ધરાવે છે.
આર્જેન્ટિના અપસેટનો ભય હતો
32 રાઉન્ડની મેચમાં, કેપ વર્ડેના સારા પ્રદર્શનને કારણે આર્જેન્ટિના અપસેટનો ભય હતો. પરિણામ નક્કી કરવા માટે વધારાની 15 મિનિટની જરૂર હતી. 111મી મિનિટમાં, મેસ્સીએ કોર્નરથી ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કેપ વર્ડેના ડાઇન બોર્જેસે બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે પોતાનો ગોલ કર્યો. કેપ વર્ડેએ ગોલ કરવાના વધુ બે પ્રયાસ કર્યા, પરંતુ નિષ્ફળ ગયા. અંતિમ સીટી વાગતાં કેપ વર્ડેના ખેલાડીઓ દેખીતી રીતે ભાવુક થઈ ગયા હતા.