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મેસીનો નવો મહારેકોર્ડ: 2 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 7-7 ગોલ કરનારો દુનિયાનો એકમાત્ર ફૂટબોલર!

Football World Cup 2026: લિયોનેલ મેસ્સીના ગોલથી ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આગળ વધવામાં મદદ મળી. મિયામીમાં 32 રાઉન્ડના કડક મુકાબલામાં આર્જેન્ટિનાએ કેપ વર્ડેને 3-2થી હરાવ્યું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:43 AM IST
મેસીનો નવો મહારેકોર્ડ: 2 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 7-7 ગોલ કરનારો દુનિયાનો એકમાત્ર ફૂટબોલર!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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