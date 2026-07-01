/મેક્સિકોનો પ્રચંડ પ્રહાર, પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ બનાવી જગ્યા, ઇક્વાડોર વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

Football World CUP 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં મેક્સિકોએ ઇક્વાડોરને 2-0થી હરાવ્યું છે, અને રાઉન્ડ ઓફ 16 સ્ટેજ (પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ)માં આગળ વધ્યું. મંગળવારે જુલિયન ક્વિનોન્સે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એક ગોલ અને એક સહાય કરીને મેક્સિકોએ ઇક્વાડોરને 2-0થી હરાવીને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 16માં આગળ વધ્યું છે.
જુલિયન ક્વિનોન્સે 22મી મિનિટમાં શાનદાર બ્રેકઅવે ગોલ કરીને મેક્સિકોને લીડ અપાવી. માત્ર 10 મિનિટ પછી, જુલિયન ક્વિનોન્સે મેક્સિકોના બીજા ગોલ માટે રાઉલ જીમેનેઝને મદદ કરી, જેનાથી ઘરઆંગણે ઉજવણી શરૂ થઈ. 1986 પછી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં મેક્સિકોનો આ પહેલો વિજય છે. ઉત્તર અમેરિકન ટીમ હવે રાઉન્ડ ઓફ 32માં ઇંગ્લેન્ડ અને ડીઆર કોંગો વચ્ચેની મેચના વિજેતા સામે ટકરાશે.
FOUR GAMES, FOUR WINS, ZERO GOALS CONCEDED.
NO, YOU ARE NOT DREAMING.
THIS IS MEXICO AT THE 2026 WORLD CUP. ❤️🏆 pic.twitter.com/kbQ1b73Fce
— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 1, 2026
મેક્સિકો પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આગળ વધ્યું
આ જીતથી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં નોકઆઉટ સ્ટેજ વિજય માટે મેક્સિકોની 40 વર્ષની રાહનો અંત આવ્યો. 1986 પછી મેક્સિકોનો આ પહેલો નોકઆઉટ વિજય હતો. આ વિજયે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચોમાં મેક્સિકોના સતત આઠ પરાજયનો સિલસિલો પણ તોડી નાખ્યો. ભારે વરસાદ અને વીજળીના કારણે મેચ એક કલાક માટે વિલંબિત રહી, પરંતુ મેક્સિકોએ તેનો મજબૂત ડિફેન્સિવ રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો અને તેનો અજેય સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો.
મેક્સિકોએ હાફટાઇમ પહેલા લીડ મેળવી લીધી
મેક્સિકોએ શરૂઆતથી જ મેચ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું અને હાફટાઇમ પહેલા લીડ મેળવી લીધી. જુલિયન ક્વિનોન્સે 22મી મિનિટે ગોલ કરીને મેક્સિકોને 1-0ની લીડ અપાવી. ત્યારબાદ રાઉલ જિમેનેઝે પહેલા હાફમાં મેક્સિકોની લીડ 2-0 સુધી લંબાવી, જેનાથી વિરામ સમયે યજમાન ટીમને આરામદાયક લીડ મળી.
મેક્સિકોનો ડિફેન્સ મજબૂત રહ્યો
મેચ ફરી શરૂ થયા પછી, ઇક્વાડોરએ રમતના મોટાભાગના સમય સુધી બોલ પર કબજો જાળવી રાખ્યો અને વાપસીનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ મેક્સિકોનો ડિફેન્સ મજબૂત રહ્યો અને કોઈ પણ ગોલ અટકાવ્યો. સ્ટોપેજ સમયમાં ડિફેન્ડર પિયરો હિનકાપીને લાલ કાર્ડ બતાવવામાં આવતાં ઇક્વાડોરની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ.
ગોલ-લેસ સિલસિલો ચાલુ રહ્યો
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં મેક્સિકોનો આ સતત ચોથો વિજય હતો. મેક્સિકોએ પણ ગોલ-લેસ સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો, જેનાથી જાવિઅર એગુઇરેની ટીમ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની શ્રેષ્ઠ ટીમોમાંની એક બની. મેક્સિકો પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ડીઆર કોંગો વચ્ચેના રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચના વિજેતાનો સામનો કરશે અને ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપ અભિયાન ચાલુ રાખશે.