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સ્પેન બન્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન તો મિયા ખલીફાને લાગી લોટરી, એક જ દિવસમાં કમાયા ₹15 કરોડ

સ્પેન ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં ચેમ્પિયન બનતા પૂર્વ એડલ્ટ સ્ટાર મિયા ખલીફાને લોટરી લાગી છે. મિયાએ એક જ દિવસમાં લગભગ ₹15 કરોડ કમાયા છે. સ્પેનની જીત બાદ મિયા ખલીફાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 20, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:35 PM IST
સ્પેન બન્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન તો મિયા ખલીફાને લાગી લોટરી, એક જ દિવસમાં કમાયા ₹15 કરોડ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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