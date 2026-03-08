Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIND vs NZ, T20 World Cup Final 2026: માઈકલ ક્લાર્કની ભવિષ્યવાણી, ફાઈનલમાં જસપ્રીત બુમરાહ બનશે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

IND vs NZ, T20 World Cup Final 2026: માઈકલ ક્લાર્કની ભવિષ્યવાણી, ફાઈનલમાં જસપ્રીત બુમરાહ બનશે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'

Who will be player of the match in the Final: ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ કેપ્ટન માઈકલ ક્લાર્કે તે ખેલાડી વિશે વાત કરી છે જે આ વખતે ટી-20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ જીતવામાં સફળ રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 09:26 PM IST

Trending Photos

IND vs NZ, T20 World Cup Final 2026: માઈકલ ક્લાર્કની ભવિષ્યવાણી, ફાઈનલમાં જસપ્રીત બુમરાહ બનશે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'

Michael Clarke's bold prediction for Jasprit Bumrah in final: ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ સુકાની માઈકલ ક્લાર્કે ટી-20 વર્લ્ડ કપ 2026ને લઈને મહત્વની ભવિષ્યવાણી કરી છે. ક્લાર્કે તે ખેલાડીનું નામ જાહેર કર્યું છે જે આ વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં મેન ઓફ ધ મેચ બની શકે છે. નોંધનીય છે કે, ક્લાર્કે ફિન એલન કે અભિષેક શર્મા જેવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેનોના બદલે એક બોલર પર પસંદગી ઉતારી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટનનું માનવું છે કે જસપ્રીત બુમરાહ ટી-20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો ખિતાબ જીતવામાં સફળ રહેશે. બુમરાહ વિશે વાત કરતા ક્લાર્કે જણાવ્યું હતું કે એક વાત તો નક્કી છે કે તેની પાસે ઘણા બધા વિકલ્પો અને વેરિએશન્સ છે, પરંતુ સૌથી મહત્વની બાબત દબાણની સ્થિતિમાં સારી બોલિંગ કરવાની તેની કુશળતા છે. આ જ બાબત તેને વિશ્વમાં સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવે છે. તે ભારત માટે નિર્ણાયક પરિબળ રહ્યો છે. જો તે ફાઇનલમાં મેન ઓફ ધ મેચ બને તો મને આશ્ચર્ય થશે નહીં. તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે."

બુમરાહે અત્યાર સુધીમાં 94 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 117 વિકેટ લીધી છે. તેની સરેરાશ 18.57 છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેનો ઇકોનોમી રેટ 6.55 છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, બુમરાહે 7 મેચોમાં 10 વિકેટ લીધી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં, બુમરાહે 15.90 ની સરેરાશ અને 6.62 ના પ્રભાવશાળી ઇકોનોમી રેટથી બોલિંગ કરી છે, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 3/15 નું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન શામેલ છે.

વાનખેડે ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે 1/33 ના ટાઇટ સ્પેલ બોલિંગ કર્યા પછી, બુમરાહનો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. હવે, ન્યુઝીલેન્ડ સામે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે બુમરાહ ફરી એકવાર તેની બોલિંગથી વિનાશ કરશે અને ભારતને ટાઇટલ જીતવામાં મદદ કરશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
T20 Cricket World cup Final 2026

Trending news