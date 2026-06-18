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મિશન 2034: હવે તમારું એક સબ્સ્ક્રિપ્શન ભારતને રમાડશે ફિફા વર્લ્ડ કપ! ભારતીય ફૂટબોલ માટે Zeeનો સૌથી મોટો માસ્ટરસ્ટ્રોક

Zee 5 subscribers : ઝીએ ભારતમાં ફૂટબોલને વિશ્વ કક્ષાના સ્તરે પહોંચાડવા માટે એક નવી પહેલની જાહેરાત કરી છે. આ યોજના હેઠળ Zee5 પ્લેટફોર્મ પર ફૂટબોલ સબ્સ્ક્રિપ્શનમાંથી ઉત્પન્ન થતી આવકનો 15% હિસ્સો એવા ટેલેન્ટ પાછળ ખર્ચ કરશે જે  FIFA સાથે સહયોગમાં 2034 સુધીમાં વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ શકે. આ ઉદાત્ત પહેલનો હેતું ભારતમાં ક્રિકેટની જેમ ફૂટબોલનો વિકાસ કરવાનો અને આગળના સ્તર પર લઈ જવાનો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:14 PM IST
મિશન 2034: હવે તમારું એક સબ્સ્ક્રિપ્શન ભારતને રમાડશે ફિફા વર્લ્ડ કપ! ભારતીય ફૂટબોલ માટે Zeeનો સૌથી મોટો માસ્ટરસ્ટ્રોક

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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