/મિશન 2034: હવે તમારું એક સબ્સ્ક્રિપ્શન ભારતને રમાડશે ફિફા વર્લ્ડ કપ! ભારતીય ફૂટબોલ માટે Zeeનો સૌથી મોટો માસ્ટરસ્ટ્રોક

Zee 5 subscribers: છેલ્લા ત્રણ દાયકાઓથી, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ ('Z') સ્ક્રીન પરના તેના કન્ટેન્ટ અને સાર્થક પહેલો દ્વારા લોકોના જીવન પર સકારાત્મક પ્રભાવ પાડવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યું છે. ટેલેન્ટની એક એકેડેમી તરીકે, કંપનીએ દેશભરમાંથી પ્રતિભાઓને ઓળખીને અને તેમને નિખારીને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે અને મીડિયા તથા એન્ટરટેઈનમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીને એક નવો આકાર આપ્યો છે.
મનોરંજનની દુનિયામાં આ વ્યૂહાત્મક અભિગમ સફળ રહ્યા બાદ, 'Z' હવે સ્પોર્ટ્સ બિઝનેસમાં પણ આ જ પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત રીતે આગળ ધપાવી રહ્યું છે. સમગ્ર દેશમાં ફૂટબોલની પહોંચ વધારવા માટે કંપની પોતાની ક્ષમતાઓ મજબૂત કરી રહી છે, ત્યારે તે આગામી પેઢીની ફૂટબોલ પ્રતિભાઓને વૈશ્વિક મંચ પર ભારતનું નામ રોશન કરવા માટે સક્ષમ બનાવવાની મોટી જવાબદારી સ્વીકારી છે. આ અભિગમના ભાગરૂપે, Zee 5 ની ફૂટબોલ સંબંધિત સબ્સ્ક્રિપ્શન આવકના ૧૫% ભારતમાં ફૂટબોલના વિકાસ માટે ફાળવવામાં આવશે.
આવકનો 15 ટકા હિસ્સો ફૂટબોલના વિકાસ માટે ખર્ચાશે
ક્રિકેટની જેમ જ ફૂટબોલનો થશે વિકાસ
ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) પુનિત ગોએન્કા જણાવે છે કે, ભારત પાસે ફૂટબોલ પ્રતિભાનો મોટો, અણખેડાયેલો ભંડાર છે જે વૈશ્વિક મંચ પર સ્પર્ધા કરવાની અપાર ક્ષમતા ધરાવે છે. એક જવાબદાર ઈન્ડસ્ટ્રી સ્ટેકહોલ્ડર અને ભારતમાં ફૂટબોલના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે તેવું સાનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરવું એ અમારી પ્રતિબદ્ધતા છે. આ પહેલ દ્વારા, અમે અમારા ફૂટબોલ દર્શકોને વૈશ્વિક સ્તરે આ સુંદર રમત રમવાની ઈચ્છા રાખતા અસંખ્ય યુવા ભારતીયોના સપનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યા છીએ અને સાથે જોડાવવાની તક આપી રહ્યાં છીએ. અમારા પ્રયાસો ઉત્સાહને તકમાં બદલવા અને જોડાણને પ્રભાવમાં ફેરવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ પહેલ સાથે અમે ભવિષ્યની પેઢીઓના નેતૃત્વમાં વૈશ્વિક ફૂટબોલના નકશા પર ભારતને મજબૂતીથી સ્થાપિત થતું જોઈ રહ્યા છીએ.
કઈ રીતે ફૂટબોલના વિકાસનો છે પ્લાન