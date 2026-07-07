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IND VS ENG: આજે ધમાલ મચાવવા ઉતરશે સૂર્યવંશી, જાણો કેટલા વાગે શરૂ થશે ત્રીજી T20, ક્યાં જોશો LIVE

IND vs ENG T20 LIVE Streaming Time: ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે ત્રીજી ટી20 મેચ રમાવાની છે. ભારતીય ટીમ શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં પ્રથમ જીત મેળવવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. બીજીતરફ ફેન્સ યુવા સૂર્યવંશી પાસે મોટી ઈનિંગની આશા રાખી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:31 AM IST
IND VS ENG: આજે ધમાલ મચાવવા ઉતરશે સૂર્યવંશી, જાણો કેટલા વાગે શરૂ થશે ત્રીજી T20, ક્યાં જોશો LIVE
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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