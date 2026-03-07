ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ આ ભારતીય ખેલાડીથી ખૌફ ખાય છે? કેપ્ટન સેન્ટનરે ગણાવી દીધો ગેમ ચેન્જર
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026નો રોમાંચ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયો છે. હવે આવતી કાલે 8મી માર્ચે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે ફાઈનલ રમાશે. પરંતુ તે પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટને એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું. જાણો કયા ભારતીય ખેલાડીને ગેમચેન્જર ગણાવ્યો.
આઈસીસી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ફાઈનલ મુકાબલો રવિવારે 8મી માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ ન્યૂઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે રમાશે. ભારતે અત્યંત રોમાંચક સેમી ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવ્યું હતું. વિશાળ સ્કોર ખડો કર્યો હોવા છતાં ઈંગ્લેન્ડે જે લડત દાખવી તેમાં ભારતને નિર્ણાયક જીત અપાવવામાં બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને અક્ષર પટેલનું મોટું યોગદાન છે. બુમરાહના તો ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટને પણ વખાણ કરી નાખ્યા.
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે ફાઈનલ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કેટલાક રસપ્રદ સવાલના જવાબ આપ્યા. તેમણે ભારતીય બોલર જસપ્રીત બુમરાહની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે "આ મેચ ખુબ સપાટ અને હાઈ સ્કોરિંગ મેચ થશે. જસપ્રીત બુમરાહ ચોક્સપણે ભારત માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે."
ભારતીય ફેન્સને જો કે આ વાત નહીં ગમે
સેન્ટરે બીજી એક વાત એ પણ કરી જે કદાચ ભારતીય ફેન્સને ન ગમે. તેમણે કહ્યું કે અમે અમારી નાની નાની કમીઓને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ગત ટુર્નામેન્ટોમાં અમારું પ્રદર્શન સારું રહ્યું. ટ્રોફી જીતવા માટે કેટલાક લોકોના દિલ તોડવામાં પણ મને કોઈ આપત્તિ નહીં થાય.
વરુણ ચક્રવર્તી પર શું બોલ્યા
સેન્ટનરે વરુણ ચક્રવર્તીના પ્રદર્શન પર પોતાના વિચાર શેર કરતા કહ્યું કે અમે જાણીએ છીએ કે તે એક સારા બોલર છે. અમે સપાટ પીચોથી સારી રીતે વાકેફ છીએ. તેઓ હજુ પણ એક સારા બોલર છે અને તેમને ફોર્મમાં વાપસી માટે એક મેચની જરૂર છે.
માહોલ ભારતના પક્ષમાં
વાતચીત દરમિયાન સેન્ટરનરે સ્વીકાર્યું કે હાલ માહોલ ભારતના પક્ષમાં છે. ખાસ કરીને બેટિંગની રીતે જે પ્રકારે તેમણે સેમી ફાઈનલમાં 250થી વધુ રન કર્યા. ફાઈનલ મેચમાં સેન્ટરનરને પીચ સપાટ હોય તેવી આશા છે. તેમણે કહ્યું કે મે હજુ સુધી વિકેટ જોઈ નથી. તે કવરથી ઢંકાયેલી છે. પરંતુ અનુમાન કરી શકાય કે તે ખુબ સપાટ અને હાઈ સ્કોરિંગ મેચ હશે.
ભારત પર ઘરઆંગણે જીતવાનું દબાણ
સેન્ટનરે સ્વીકાર્યું કે ઘર આંગણે પોતાના ફેન્સ સામે ભારતીય ખેલાડીઓ દબાણમાં હશે. તેમણે કહ્યું કે મને લાગે છે કે ભારત પર પોતાની ઘરેલુ જમીન વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે ખુબ દબાણ છે.
