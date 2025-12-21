Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

10 મેચમાં 51 વિકેટ... આ ખતરનાક બોલર બન્યો 2025નો ટેસ્ટ 'કિંગ'

Best Test bowler of 2025 : 2025નું વર્ષ પૂરું થવાનું છે, હવે ફક્ત 9 દિવસ બાકી છે. આ વર્ષે મોહમ્મદ સિરાજ અને મિશેલ સ્ટાર્ક સૌથી વધુ ટેસ્ટ વિકેટ માટે જોરદાર સ્પર્ધામાં છે. ત્યારે જાણીએ કે કયો ખેલાડી રેસમાં આગળ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 21, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

10 મેચમાં 51 વિકેટ... આ ખતરનાક બોલર બન્યો 2025નો ટેસ્ટ 'કિંગ'

Best Test bowler of 2025 : જ્યારે પણ નવું વર્ષ શરૂ થાય છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ પોતાના લક્ષ્યો નક્કી કરે છે. ક્રિકેટની દુનિયામાં, ભલે તે બેટ્સમેન હોય કે બોલર, લગભગ દરેક ખેલાડી આખા વર્ષ દરમિયાન સારું પ્રદર્શન કરવા અને નંબર વન રેન્કિંગ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. આ સ્વપ્ન ફક્ત મેદાન પર સમર્પિત સમર્પણ દ્વારા જ સાકાર થઈ શકે છે. મિશેલ સ્ટાર્કે 2025 માં આ સિદ્ધિ મેળવી છે. તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો. આ ભયાનક ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરે માત્ર સતત મેચ વિજેતા પ્રદર્શન જ કર્યું નહીં પરંતુ 2025 ના શ્રેષ્ઠ બોલર તરીકે પોતાના આંકડા પણ સાબિત કર્યા.

મિશેલ સ્ટાર્કે 2025 માં શું કર્યું?

Add Zee News as a Preferred Source

2025 માં, આ ભયાનક ડાબોડી બોલરે કુલ 10 ટેસ્ટ રમી અને 20 ઇનિંગ્સમાં 17.15 ની સરેરાશ અને 3.58 ની ઇકોનોમી સાથે 51 વિકેટ લીધી. તે વર્ષનો શ્રેષ્ઠ બોલર હતો, તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 7 રનમાં 58 વિકેટ હતું. તેણે ત્રણ પાંચ વિકેટ લીધી અને એક વખત 10 વિકેટ લીધી.

2025 માં સૌથી વધુ ટેસ્ટ વિકેટો ધરાવતા બોલરો

  • મિશેલ સ્ટાર્ક - 10 મેચમાં 51 વિકેટો
  • મોહમ્મદ સિરાજ - 10 મેચમાં 43 વિકેટ
  • આશીર્વાદ મુઝરાબાની - 10 ટેસ્ટમાં 42 વિકેટ
  • તૈજુલ ઇસ્લામ - 6 ટેસ્ટમાં 33 વિકેટ
  • જસપ્રીત બુમરાહ - 8 મેચમાં 31 વિકેટ

2025-26 એશિઝમાં સ્ટાર્કે કેટલી વિકેટ લીધી છે ?

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી 2025-26 એશિઝમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ ટેસ્ટ રમાઈ છે, અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણેય જીતી છે. સ્ટાર્ક આ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આ આવૃત્તિમાં, તેણે ત્રણ ટેસ્ટમાં 17.05 ની સરેરાશથી કુલ 22 વિકેટ લીધી છે. તેણે બે વાર પાંચ વિકેટ લીધી છે. બીજા ક્રમે બ્રાયડન કાર્સ છે, જેણે ત્રણ મેચમાં કુલ 14 વિકેટ લીધી છે. આનો અર્થ એ થયો કે બીજો કોઈ બોલર સ્ટાર્કની નજીક પણ નથી આવી શકતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Best Test bowler of 2025Mitchell StarcBest Test bowlerMitchell Starc bowling

Trending news