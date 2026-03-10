Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsપૈસા પડાવ્યા, દારૂ પીને મારપીટ કરી... ક્રિકેટર અમિત મિશ્રાની મોડેલ પત્નીએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

પૈસા પડાવ્યા, દારૂ પીને મારપીટ કરી... ક્રિકેટર અમિત મિશ્રાની મોડેલ પત્નીએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

Cricketer Amit Mishra : પૂર્વ IPL ક્રિકેટર અમિત મિશ્રાની પત્નીએ તેના પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. કાનપુરની 35 વર્ષીય મોડેલ ગરીમા તિવારીએ અમિત મિશ્રા વિરુદ્ધ દહેજ ઉત્પીડન, મારપીટ અને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:45 PM IST
  • પત્નીએ ક્રિકેટર અમિત મિશ્રા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા 
  • અમિત મિશ્રા વિરુદ્ધ દહેજ ઉત્પીડન, મારપીટનો આરોપ
  • 26 એપ્રિલ, 2021ના રોજ બંનેએ કાનપુર ક્લબમાં લગ્ન કર્યા હતા

પૈસા પડાવ્યા, દારૂ પીને મારપીટ કરી... ક્રિકેટર અમિત મિશ્રાની મોડેલ પત્નીએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

Cricketer Amit Mishra : કાનપુર સ્થિત મોડેલ ગરિમા તિવારીએ તેના પતિ અને ક્રિકેટર અમિત મિશ્રા વિરુદ્ધ એડિશનલ સિવિલ જજની કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે. અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે મોડેલે કાનપુર કોર્ટમાં તેના આઈપીએલ ક્રિકેટર પતિ અમિત મિશ્રા વિરુદ્ધ દહેજ ઉત્પીડન, મારપીટ અને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીનો આરોપ લગાવીને ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

ગરિમાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે લગ્ન પછીથી તેને તેના પતિ અને તેના પરિવાર દ્વારા સતત શારીરિક અને માનસિક શોષણનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મિશ્રા ઉપરાંત ફરિયાદમાં તેની માતા બીના મિશ્રા, પિતા શશિકાંત મિશ્રા, ભાઈ અમર મિશ્રા, ભાભી રીતુ મિશ્રા અને બહેન સ્વાતિ મિશ્રાનું નામ સહ-આરોપી તરીકે આપવામાં આવ્યું છે.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ગરિમા તિવારીએ કહ્યું કે તે અને અમિત મિશ્રા જે હાલમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં કાર્યરત છે, 2019માં ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા મળ્યા હતા અને લગભગ ત્રણ વર્ષના સંબંધ પછી 26 એપ્રિલ, 2021ના રોજ કાનપુર ક્લબમાં લગ્ન કર્યા હતા.

પત્નીએ ક્રિકેટર અમિત મિશ્રા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા 

35 વર્ષીય મોડેલે વધુમાં જણાવ્યું કે લગ્ન પછી તરત જ અમિત મિશ્રા અને તેના સાસરિયાઓએ તેના પરિવાર પર હોન્ડા સિટી કાર અને દહેજ તરીકે 10 લાખ આરવા માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું. ગરિમાએ દાવો કર્યો હતો કે લગ્ન પછી તેની વિદાય સમયે તેના પરિવારે 2.5 લાખની વ્યવસ્થા કરી હતી, પરંતુ વધુ પૈસાની માંગણી ચાલુ રહી.

દારૂ પીને મારપીટ કરી

કાનપુર મોડેલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે અમિત મિશ્રા ઘણીવાર નશામાં તેના પર હુમલો કરતો, તેને ગાળો બોલતો અને ક્યારેક દિવસો સુધી ભૂખી રાખતો. તેણીએ કહ્યું કે કથિત ઉત્પીડનથી તે ડિપ્રેશનમાં ગઈ અને તેને મોડેલિંગ કારકિર્દી છોડી દેવાની ફરજ પડી.

ફિનાઇલ પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો

તિવારીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેણીએ એક વખત ફિનાઇલ પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું હતું. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પોલીસ કમિશનરની ઓફિસ સહિત અનેક વખત પોલીસનો સંપર્ક કરવા છતાં મિશ્રાના પ્રભાવને કારણે FIR નોંધવામાં આવી નહોતી, ત્યારબાદ તેણીએ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ગરિમા તિવારીએ 21 એપ્રિલ, 2025ના રોજ ક્રિકેટર અમિત મિશ્રા વિરુદ્ધ ઘરેલુ હિંસાનો કેસ દાખલ કર્યો હતો, ત્યારબાદ 23 એપ્રિલ, 2025ના રોજ ભરણપોષણ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં માસિક 50,000 ભથ્થું અને 1 કરોડ વળતરની માંગ કરવામાં આવી હતી.
 

Cricketer Amit MishraModel Garima TiwariDowry Assault Case

