/ભારત-પાકિસ્તાન મેચો પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, ICC ટુર્નામેન્ટ માટે પણ જણાવ્યો પ્લાન, જાણો

India vs Pakistan Match: ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં થયેલા પહેલગામ હુમલાથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આ અસર રમતગમતની દુનિયામાં પણ અનુભવાઈ હતી. ક્રિકેટમાં, ભારત અને પાકિસ્તાને ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો છે, પરંતુ કોઈ હાથ મિલાવ્યો નથી. હવે, ભારત સરકારે બંને ટીમો વચ્ચેની મેચોની યોજના સ્પષ્ટ કરી છે.
India vs Pakistan Match: હવે, ભારત સરકારે બંને ટીમો વચ્ચે મેચોની યોજના સ્પષ્ટ કરી છે. ICC ટુર્નામેન્ટ હોય કે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી, પાકિસ્તાની ટીમ ભારતમાં પ્રતિબંધિત છે, તેથી પાકિસ્તાન કોઈપણ સંજોગોમાં ભારતમાં રમી શકશે નહીં.
5 મેના રોજ જાહેર કરાયુ મેમોરેન્ડમ
રમતગમત મંત્રાલય અનુસાર, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અને ટીમો ભારત દ્વારા આયોજિત બહુપક્ષીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશે. જ્યાં સુધી એકબીજાના દેશોમાં યોજાતી દ્વિપક્ષીય રમતગમતની વાત છે, ત્યાં સુધી ભારતીય ટીમો પાકિસ્તાનમાં યોજાતી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેશે નહીં, કે અમે પાકિસ્તાની ટીમોને ભારતમાં રમવાની મંજૂરી આપીશું નહીં. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત સંસ્થાઓના કાર્યપ્રણાલી અને આપણા પોતાના ખેલાડીઓના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્દેશ જાહેર કરી રહ્યા છીએ.
ICC ટુર્નામેન્ટ માટે શું યોજના છે?
ICC ટુર્નામેન્ટ અંગેના અપડેટમાં જણાવાયું છે કે ભારતીય ટીમો અને વ્યક્તિગત ખેલાડીઓ એવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે જેમાં પાકિસ્તાની ટીમો અથવા ખેલાડીઓ પણ સામેલ હશે. તેવી જ રીતે, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અને ટીમો ભારત દ્વારા આયોજિત આવા બહુપક્ષીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશે. પાકિસ્તાનને સંડોવતા રમતગમત કાર્યક્રમો પ્રત્યે ભારતનો અભિગમ તે દેશ સાથેના તેના વ્યવહારો અંગેની તેની બધી નીતિઓને સ્પષ્ટ કરે છે.
ભારતમાં કઈ ટુર્નામેન્ટ ક્યારે યોજાશે?
આ સૂચના એવા સમયે આવી છે જ્યારે ભારત ઘણી મોટી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનું છે. ભારત 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરશે અને 2036ના ઓલિમ્પિક અને 2038ના એશિયન ગેમ્સ માટે પણ મજબૂત બોલી લગાવી છે.
ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ ઓફ એશિયા (OCA)ના અધિકારીઓ ભારતની બોલીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અમદાવાદની મુલાકાત લેવાના છે. ભારત 2029માં ક્રિકેટ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને 2031માં 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપનું પણ આયોજન કરશે.
વધુમાં, આગામી મહિનાઓમાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ઘણી વખત એકબીજાનો સામનો કરે તેવી અપેક્ષા છે. જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં એશિયન ગેમ્સમાં સામસામે આવે તેવી શક્યતા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન આગામી થોડા મહિનામાં હોકી ટુર્નામેન્ટમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વખત એકબીજા સામે ટકરાશે, જેમાં 23 અને 26 જૂને લંડનમાં FIH પ્રો લીગમાં અને પછી 19 ઓગસ્ટે એમ્સ્ટરડેમમાં વર્લ્ડ કપમાં. બંને ટીમો આવતા વર્ષે 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં પણ ભાગ લેશે.