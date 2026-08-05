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રોહિત શર્માના રિટાયરમેન્ટ પર મોટો ખુલાસો, મોહમ્મદ કૈફનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Rohit Sharma Retirement: રોહિત શર્મા પોતાની મેળે નિવૃત્તિ નહીં લે. આ નિવેદન મોહમ્મદ કૈફે આપ્યું છે, જેમણે પસંદગીકારોને પડકાર ફેંક્યો છે કે જો તેઓ ઈચ્છે તો રોહિતને છોડી દે, પરંતુ તે પોતે નિર્ણય નહીં લે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:40 AM IST
રોહિત શર્માના રિટાયરમેન્ટ પર મોટો ખુલાસો, મોહમ્મદ કૈફનું ચોંકાવનારું નિવેદન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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