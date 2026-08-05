/રોહિત શર્માના રિટાયરમેન્ટ પર મોટો ખુલાસો, મોહમ્મદ કૈફનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Rohit Sharma Retirement: શું રોહિત શર્મા 2027ના વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમશે? આ એક મુખ્ય પ્રશ્ન છે. ભલે BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ એવા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હોય કે તે 19 જુલાઈએ પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે, કોઈ પણ રોહિતને ખાતરી આપી રહ્યું નથી કે તે આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપ માટે યોજનાનો ભાગ છે. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે આ વિશે વિગતવાર વાત કરી અને સમજાવ્યું કે મામલો શું હોઈ શકે છે.
કોઈએ એવું નિવેદન આપ્યું નથી કે રોહિત વર્લ્ડ કપમાં રમશે
16 જુલાઈના રોજ, સમાચાર આવ્યા કે રોહિત શર્મા 19 જુલાઈ, 2026ના રોજ લોર્ડ્સમાં પોતાની છેલ્લી મેચ રમશે. જો કે, BCCIએ અગાઉ તેમની નિવૃત્તિનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ રોહિત શર્માએ 138 રનની ઇનિંગથી બધાને ચૂપ કરી દીધા. જો કે, ભારત મેચ હારી ગયું. રોહિતે આ ફોર્મેટમાં પોતાની 34મી સદી અને 2026ની તેની પહેલી સદી માત્ર 84 બોલમાં 17 ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. આ હોવા છતાં, કોઈએ એવું નિવેદન આપ્યું નથી કે રોહિત વર્લ્ડ કપમાં રમશે.
રોહિતને કોઈએ ખાતરી આપી નથી: કૈફ
મોહમ્મદ કૈફે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રોહિત શર્માની ભાગીદારી અંગે ટીમ મેનેજમેન્ટ તરફથી કોઈ સ્પષ્ટ જાહેર નિવેદન આવ્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે, હા, એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ઘણી વખત, કોચિંગ સ્ટાફના સભ્યોએ આગળ આવીને કહ્યું છે કે, અમે રોહિત શર્માને તેની કુદરતી રમત રમવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈએ સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું નથી કે, રોહિત શર્મા 2027ના વર્લ્ડ કપ માટે અમારી ટીમનો ભાગ છે. તે નિવેદન પણ આવવું જોઈએ.
કૈફ માને છે કે, રોહિત શર્માના ફોર્મમાં કુદરતી રીતે ઉતાર-ચઢાવ આવશે. તેની પાસે ખરાબ શ્રેણી હોઈ શકે છે, પરંતુ મેનેજમેન્ટે કહેવું જોઈએ કે તેઓ તેની સાથે ઉભા છે. તેમને સ્વતંત્રતા આપવા ઉપરાંત, તેઓએ સ્પષ્ટપણે તેમનો ટેકો પણ જણાવવો જોઈએ. કારણ કે આવું કોઈ નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી, તેથી ઘણી મૂંઝવણ અને શંકા છે. અમે બહારથી અંદર જોઈ રહ્યા છીએ, તેથી અમને બરાબર ખબર નથી કે શું થઈ રહ્યું છે, પરંતુ મને લાગે છે કે રોહિત શર્માએ હવે નક્કી કર્યું છે કે કોઈ તેનું સ્થાન લઈ શકશે નહીં, પરંતુ તે પોતાની મેળે નિવૃત્તિ લેશે.
રોહિત અંગે હજુ પણ મૂંઝવણ
કૈફે વધુમાં કહ્યું કે, એવા અહેવાલો હતા કે લોર્ડ્સ મેચ તેની છેલ્લી વનડે હોઈ શકે છે, પરંતુ બીસીસીઆઈએ લોર્ડ્સ મેચ પહેલા નિવેદન જાહેર કરીને ખૂબ સારું કામ કર્યું. તે હસ્તક્ષેપ એક વળાંક બન્યો, અને બીજું, રોહિત શર્માએ સદી ફટકારી. તેમણે આગળ કહ્યું કે, અંદર હજુ પણ મૂંઝવણ હોઈ શકે છે. કદાચ પસંદગીકારોમાં પણ તેને જાળવી રાખવો જોઈએ કે નહીં? પરંતુ હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.