મોહમ્મદ શમીનું કરિયર ખતમ? કોલકાતા ટેસ્ટ પહેલા કેપ્ટનના નિવેદનથી મચી સનસની, જણાવી દીધો ફ્યુચર પ્લાન
India vs South Africa Test: ભારતીય ટીમમાં 2023 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલથી બહારે ચાલી રહેલા મોહમ્મદ શમીને લઈને સમાચાર આવી રહ્યા છે. તેમના ફિટનેસ મેળવ્યા બાદ હાલના દિવસોમાં ઘરેલુ મેચોમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમ છતાં પણ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝ માટેની તેમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. આ બાબતને લઈને ટીમ મેનેજમેન્ટ પર સતત સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ અંગે જ્યારે શુભમન ગિલને કોલકાતામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ પહેલા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણે ટીમનો ફ્યુચર પ્લાન જણાવી દીધો.
શમી પર ગિલે શું કહ્યું?
શુભમન ગિલે કહ્યું કે, ભારતીય ટીમ હવે ભવિષ્યની યોજનાઓ સાથે આગળ વધી રહી છે. તેમણે ઈશારામાં કહી દીધું કે, મોહમ્મદ શમીનું કરિયર હવે સમાપ્ત થઈ ગયુ છે. ગિલે કહ્યું કે, "શમીભાઈ જેવી ક્વોલિટીના વધારે બોલર નથી, પરંતુ જ્યારે તમે અન્યના પ્રદર્શનને જુઓ છો, જેમ કે આકાશદીપ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને સાથે જ સિરાજ અને બુમરાહે અમારા માટે જે કર્યું છે, તેને જોતાં આ એક મુશ્કેલ નિર્ણય બની જાય છે. શમી ભાઈ જેવા ખેલાડીને બહાર બેસવું ક્યારેય સરળ હોતું નથી, પરંતુ સાથે જ આપણે આગળની યોજના પણ બનાવવી પડશે."
શમીની ફિટનેસ પર શું કહ્યું?
જ્યારે મોહમ્મદ શમીની ફિટનેસ વિશે ગિલને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે ભારતીય કેપ્ટને કહ્યું કે, "જ્યાં સુધી ફિટનેસ અને પસંદગીનો સવાલ છે, પસંદગીકારો આ અંગે સ્પષ્ટ જવાબ આપવા માટે વધુ સારી સ્થિતિમાં હશે." શમીએ ભારત માટે 64 ટેસ્ટ મેચોમાં 229 વિકેટ લીધી છે. તેમણે છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ જૂન 2023માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમી હતી. તેમણે 108 વનડે મેચોમાં 206 વિકેટ લીધી છે.
આ વાતથી ખુશ છે ગિલ
ગિલે ઘરેલુ ટીમમાં હાજર ઓલરાઉન્ડરોની ભરમાર પર ખુશી વ્યક્ત કરી, જેમાં રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલ જેવા ખેલાડીઓ સામેલ છે. કેપ્ટને કહ્યું કે, "અમે ખરેખર નસીબદાર છીએ કે અમારી પાસે આટલા શાનદાર ઓલરાઉન્ડર છે. આ બધાનો બેટિંગ અને બોલિંગ રેકોર્ડ મજબૂત છે. એક કેપ્ટન તરીકે એ નક્કી કરવું હંમેશા મુશ્કેલ હોય છે કે કોને બહાર રાખવા, પરંતુ આ એક સારી સમસ્યા છે. તેનાથી આગામી ટેસ્ટ મેચ રોમાંચક બની શકે છે."
દક્ષિણ આફ્રિકાના કરી પ્રશંસા
ગિલે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકા ટીમની તાકાતનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે, જેમણે ગઈ સિઝનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને પ્રતિષ્ઠિત ટેસ્ટ ગદા મેળવી હતી. ગિેલે કહ્યું કે, "તેમણે પાકિસ્તાનમાં સિરીઝ ડ્રો કરાવી છે. તેઓ ટેસ્ટમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન છે. એશિયન પરિસ્થિતિઓમાં સારું પ્રદર્શન કરતી ટીમોનો સામનો કરવો હંમેશા મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ અમે પડકાર માટે તૈયાર છીએ."
ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વિકેટકીપર-વાઇસ કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાંઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિક્કલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, આકાશ દીપ.
