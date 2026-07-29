/મોહમ્મદ શમીની કારકિર્દી ખતમ ? રિપોર્ટ્સમાં મોટો ખુલાસો, જાણો ટીમ ઈન્ડિયાની ભવિષ્યની યોજના

Mohammed Shami : ભારત માટે એક સમયે ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં ક્રિકેટ જગતમાં ધૂમ મચાવનાર સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી હવે ત્રણેયમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવી ચૂક્યો છે. તેણે 9 માર્ચ, 2025ના રોજ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલ દરમિયાન તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. શમીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ 462 વિકેટ લીધી છે. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અજીત અગરકરની જીદના કારણે તેને ટીમમાં વાપસી કરવાની તક મળી રહી નથી.
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિકેટ લેવાની વાત આવે ત્યારે શમીનો રેકોર્ડ અજોડ છે. તેમ છતાં ગંભીર અને અગરકર તેના કરતાં ઓછા અનુભવી અને ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા ફાસ્ટ બોલરોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. તાજેતરમાં શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેને ભારતની ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી સ્પષ્ટ થયું કે પસંદગીકારો આગળ વધવા માંગે છે. જોકે શમીએ વાપસી માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા, ટીમ મેનેજમેન્ટ હવે પાછળ ફરીને જોવાને બદલે ઝડપી બોલરોની નવી પેઢીને તૈયાર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.
મોહમ્મદ શમીની કારકિર્દી ખતમ ?
ભારતીય ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ શમીએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં વાપસી કરી અને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે લાંબા સ્પેલ્સ બોલિંગ કરી રણજી ટ્રોફીમાં 37 વિકેટ લીધી અને વારંવાર તેની સંપૂર્ણ ફિટનેસનો દાવો કર્યો. જરૂરી બધું કરવા છતાં પસંદગીકારોએ ફરી એકવાર અનુભવી ફાસ્ટ બોલરને અવગણ્યો. 'સ્પોર્ટસ્ટાર'ના અહેવાલ મુજબ ભારતીય પસંદગીકારોએ વિવિધ ફોર્મેટમાં 15 યુવા ફાસ્ટ બોલરોના ગ્રુપની ઓળખ કરી છે જે આગામી વર્ષોમાં ભારતના ફાસ્ટ આક્રમણનો મુખ્ય ભાગ બનવાની શક્યતા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે શમી ટીમની લાંબા ગાળાની યોજનાઓનો ભાગ નથી.
રિપોર્ટ્સમાં મોટો ખુલાસો
રિપોર્ટ્સ સૂચવે છે કે પસંદગીકારો પહેલાથી જ આગામી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ સાઇકલ અને 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે યોજના બનાવી રહ્યા છે. સિનિયર ફાસ્ટ બોલરોની કારકિર્દી લંબાવવાને બદલે ઉદ્દેશ્ય યુવા ખેલાડીઓને તાત્કાલિક મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ પૂરો પાડવાનો છે.
ભારતીય ટીમમાં પરિવર્તનનો તબક્કો પહેલેથી જ ચાલી રહ્યો છે. જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ ભારતના પેસ આક્રમણનો લીડર છે, ત્યારે તેના કાર્યભારને કાળજીપૂર્વક સંચાલિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરિણામે પસંદગીકારો સમજે છે કે તેઓ દરેક ટેસ્ટ અથવા શ્રેણી માટે તેના પર આધાર રાખી શકતા નથી. તેથી, બુમરાહને પૂરક બનાવવા માટે એક વિશ્વસનીય પેસ-બોલિંગ યુનિટ બનાવવું એ પ્રાથમિકતા બની ગઈ છે.
પસંદગીકારો પાછળ જોવા માંગતા નથી
મોહમ્મદ શમીનો અનુભવ ભારત માટે આ પરિવર્તન સમયગાળાને સરળ બનાવી શક્યો હોત. બુમરાહની ગેરહાજરીમાં પેસ આક્રમણને મજબૂત બનાવવા ઉપરાંત શમી યુવા ફાસ્ટ બોલરો માટે માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપી શક્યો હોત. જોકે, સ્પોર્ટસ્ટારના અહેવાલ મુજબ, પસંદગીકારો માને છે કે પાછળ જોવાથી અનિવાર્યતામાં વિલંબ થશે.
મોહમ્મદ સિરાજ માટે જવાબદારીમાં વધારો
મોહમ્મદ શમીને બાજુ પર રાખવામાં આવ્યો હોવાથી અને જસપ્રીત બુમરાહ લાંબી શ્રેણીમાં દરેક ટેસ્ટ રમવાની શક્યતા ઓછી હોવાથી, મોહમ્મદ સિરાજ પાસેથી મોટી જવાબદારી મળવાની શક્યતા છે. તેની સાથે જ પસંદગીકારો આગામી વર્ષોમાં કાર્યભાર સંભાળી શકે તેવા ફાસ્ટ બોલરોની નવી પેઢીને ફાસ્ટ ટ્રેક કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અહેવાલ મુજબ, અજિત અગરકર અને પસંદગી સમિતિએ અનુભવ કરતાં યુવાનોને પ્રાથમિકતા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.